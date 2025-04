¿Tu piel cambia con el ciclo menstrual? Esto es lo que dicen las expertas

Seguro que ya has notado que tu piel no se comporta igual todos los días del mes. Hay días en los que se ve luminosa y jugosa, y otros en los que parece más apagada, sensible o incluso con brotes inesperados. Y no, no es casualidad. La causa está en tus hormonas y, más concretamente, en las distintas fases del ciclo menstrual, que influyen directamente en la hidratación, la producción de sebo, la sensibilidad cutánea y la regeneración celular.

Según las cosmetólogas y expertas dermocosméticas más reconocidas, cada fase del ciclo requiere un enfoque cosmético diferente. Entender cómo afecta el ciclo a tu piel no solo te ayudará a prevenir imperfecciones o deshidratación, sino que también te permitirá sacarle el máximo partido a tu rutina beauty con los productos adecuados en el momento justo.

Cómo cuidar tu piel según el ciclo menstrual

Días 1-5. Fase menstrual:

Durante los días de regla, los niveles de estrógeno y progesterona caen en picado, y eso se nota. La piel está más apagada, sensible y deshidratada. Lo ideal es mimarla con activos calmantes como la centella asiática, el pantenol o la niacinamida.

Sérum hyaluronic & okra allegory, de Byoode (55 euros)

Sérum hyaluronic & okra allegory. Byoode

Este sérum hidrata y calma gracias a su mezcla de ácido hialurónico de triple peso y antioxidantes vegetales.

Skin clear biome, de Advanced nutrition programme (41 euros)

Skin clear biome. Advanced nutrition programme

También puedes reforzar la barrera con estos suplementos con probióticos que equilibra el microbioma cutáneo.

Anti-redness SPF 50, de Rosalique (34,95 euros)

Anti-redness SPF 50. Rosalique

O proteger las rojeces con este fotoprotector, perfecto para pieles con tendencia a la irritación.

Días 6-13. Fase folicular:

Con el aumento progresivo del estrógeno, la piel se vuelve más firme, elástica y luminosa. Es el momento ideal para introducir activos más potentes como el ácido glicólico o los péptidos.

Gold profection22, de Ambari (115 euros)

Gold profection22. Ambari

Una masacrilla que exfolia intensamente y aporta glow.

Liquid peptides advanced, de Medik8 (95 euros)

Liquid peptides advanced. Medik8

Es un sérum con un chute de proteínas que rellena y suaviza las líneas.

Photo-brightening moisturizer SPF30, de Perricone MD (82 euros)

Photo-brightening moisturizer SPF30. Perricone MD

El complemento perfecto si buscas un extra de luminosidad con protección.

Día 14. Ovulación:

Este es el momento álgido: tu piel está en su mejor versión. Se ve jugosa, tersa y radiante. Puedes mantener los activos potentes (vitamina C, retinoides, exfoliantes) siempre que tu piel los tolere. Eso sí, si tu piel tiende a ser grasa, evita fórmulas oclusivas.

Relief sun moisture SPF50, de Boutijour (39,99 euros)

Relief sun moisture SPF50. Boutijour

Un fotoprotector ligero ideal para pieles grasas, que hidrata y protege sin apelmazar.

Días 15-28. Fase lútea:

Con la subida de la progesterona, la piel se desequilibra: aumentan el sebo, los granitos y los poros obstruidos. La clave está en aligerar texturas y apostar por ingredientes seborreguladores como el ácido salicílico, la niacinamida y el zinc.

Press & clear, de Medik8 (41 euros)

Press & clear. Medik8

Un tónico exfoliante que combate imperfecciones sin resecar.

Intensive pore minimizing toner, de Perricone MD (48 euros)

Intensive pore minimizing toner. Perricone MD

Un tónico hidratante que afina la textura mientras prepara la piel para el siguiente paso de tu rutina.

Los imprescindibles de siempre (da igual en qué fase estés)

Hay productos que no deben desaparecer nunca de tu rutina, sin importar en qué fase estés. La hidratación, por ejemplo, es fundamental para una piel equilibrada y saludable. También lo son los antioxidantes como la vitamina C, y los retinoides, que mejoran firmeza, textura y luminosidad sin irritar. Y, por supuesto, nunca te olvides de la protección solar, busca fórmulas que protejan del sol, la luz azul y la polución, además de hidratar en profundidad.