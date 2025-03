3 malos hábitos de nuestra rutina que no dejan descansar y recuperar la piel en las noches

A causa de nuestro ritmo de vida inmediato, así como del estrés o ansiedad, se nos hace casi imposible prestar atención al autocuidado. El dedicarnos cinco minutos a las mañanas a nosotras mismas nos ayuda a tener más calidad de vida. Haciendo journaling para apreciar las pequeñas cosas. Ir a clases de barre para levantarnos con energía. O, simplemente mimar nuestra dermis con una buena y efectiva rutina facial. Porque muchas veces hacemos recurso de productos de belleza que realmente no solventan nuestras necesidades o, incluso, introducimos malos hábitos que no ayudan a descansar nuestra piel.

Las horas de noche son las esenciales para levantarnos con un rostro descansado, así como para conseguir una piel radiante, luminosa y sana. Esto se debe a que los mecanismos naturales de reparación de nuestra piel están en su punto más activo y, también, las células de las capas profundas de la piel se regeneran y sustituyen a otras superficiales. Es por ello que debemos prestar atención a dos claves en nuestra rutina facial nocturna. Por un lado, tenemos que escuchar nuestra dermis y todo aquello que necesita. No es lo mismo utilizar sérums antiedad a los 20 que a los 50 años. O, si no tienes una piel con tendencia a acné no es apropiado añadir ácido salicílico o glicólico. Por otro lado, debido a la abundancia de información que tenemos sobre tips de belleza que se viralizan en las redes sociales sin ser afirmadas por un experto en muchas ocasiones, estamos cayendo en costumbre erróneas en nuestro cuidado de la piel.

Errores que cometemos en nuestra rutina que no dejan descansar la piel por las noches

Y para ser más conscientes de aquello que estamos haciendo mal de manera involuntaria, nosotras hemos seleccionado los tres malos hábitos más comunes que cometemos en nuestro día a día que no dejan descansar y recuperar la piel en las noches.

1. Dormir siempre en la misma posición

A largo plazo, si cada noche dormimos en la misma posición puede agravar a los desequilibrios faciales debido a la presión constante en un lado de la cara. Según X, Brand Manager de Oskia, tumbarse siempre del mismo lado puede generar 'arrugas del sueño' debido a la presión constante sobre ciertas áreas del rostro. Asimismo, evitamos dormir boca a bajo o de lado, puesto que la mejor postura de dormir para evitar arrugas es boca arriba.

2. Falta de hidratación

Es imprescindible completar una rutina facial de noche que ayude a hidratar nuestra piel para que durante las horas de sueño haya una mayor activación de esta. Si tomamos la costumbre de no utilizar cremas hidratantes, sérums con ácido hialurónico u otros cosméticos con aceites naturales, despertaremos con un rostro apagado y nada descansado. Cuando la dermis no se hidrata, estas fibras se rompen dando lugar a la aparición de líneas de expresión, adelantando el envejecimiento.

3. Lavarse la cara con agua muy caliente

Lavarnos la cara con agua caliente provoca la eliminación de aceites naturales necesarios, conllevando una piel más seca. Asimismo, aumenta la sensibilidad cutánea, por lo que es importante hacernos las limpiezas faciales con agua tibia y, posteriormente hacer uso de una crema facial hidratante. Sobre todo, ayudará tanto a las pieles con tendencia a acné como a las sensibles.

Además de intentar corregir estos malos hábitos que no dejan descansar nuestra piel por las noches, también es de vital importancia completar una rutina de noche que nos ayude a la regeneración cutánea a través de productos de belleza que potencien la reparación y revitalización.