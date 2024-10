Estos parches para el acné son mis favoritos porque eliminan los granos al momento

Desde que hace unos años descubrí el poder mágico de los parches para el acné no puedo vivir sin ellos, y digo mágico, porque es como si de un hechizo se tratase, me sale un grano, uso uno de estos parches y voilà adiós grano. Es cierto que actualmente los uso muy de vez en cuando y en momentos puntuales, pero hasta hace poco eran uno de los productos imprescindibles en mi neceser de belleza para acabar con los granos y espinillas. He leído que hay mucha gente que no se cree su eficacia, pero por experiencia propia te digo que sí funcionan, y lo mejor de todo son de lo más económicos.

Este producto se puso de moda como muchos otros en la industria cosmética influenciado por la belleza coreana, si eres una beauty freak como yo, sabrás que las tiendas de cosmética coreana son todo un paraíso para descubrir auténticas joyas del skincare, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Ahora nos centraremos en por qué los parches para el acné tienen cada vez más adeptos, básicamente es gracias a su poder secante que absorbe la imperfección mientras lo protege de factores externos, creando así el ambiente idóneo para que con ingredientes como centella asiática o ácido salicílico entre otros, estos indeseados granos desaparezcan al momento.

Así que ya sabes si en el momento más inoportuno te aparece un grano o espinilla, recurre a estos parches que te salvarán de cancelar planes por su incómoda apariencia, palabra de editora de belleza. Estos son nuestros 5 favoritos para que tú también puedas beneficiarte de su efecto inmediato.

Parches de estrella antiespinillas, de Pure and care (6,95 euros)

Star pimple patches Pureandcare

Si buscas unos parches que además de efectivos sean cute, estos con forma de estrella de Pure & care son para ti. Vienen en paquetes de 32 unidades y su formato compacto y con espejo, lo hacen de lo más conveniente para llevarlos en el bolso y usar en cualquier momento. Se recomienda dejar actuar entre 6 y 8 horas para que ingredientes como el árbol de té y ácido salicílico hagan el trabajo sucio.

Acné pimple master patch, de Cosrx (6,01 euros)

Acne pimple master patch Cosrx

Con más de 5000 reseñas en Amazon, estos parches de Cosrx procedentes de Corea se han convertido en unos de los más conocidos a nivel global. Vienen en paquetes de 24 unidades con diferentes tamaños para que elijas el adecuado según el grano que quieras tapar. Uno de los factores principales de su éxito es su capacidad para evitar que se creen cicatrices post-acné. Todas sabemos lo complicadas que son de tratar estas cicatrices.

Centella clearing spot patch, de Petitfee (9,90 euros)

Centella clearing spot patch Petitfee

Estos son los que tengo yo actualmente en mi neceser. Me los compré en una tienda de cosmética coreana en un viaje a Ámsterdam (como ya os comentaba, no puedo pasar por delante de una de estas tiendas y no entrar) pero he visto que están disponibles en Amazon. Vienen en un paquete de 23 parches con dos tamaños diferentes y se recomienda dejarlos actuar entre 8 y 12 horas. Lo que más me gusta de ellos es su fórmula con árbol de té y centella asiática, una potente combinación para reparar y calmar en cuestión, ah, y también son resistentes al agua.

Miracle patch overnight spot cover, de Rael beauty (13,99 euros)

Miracle patch overnight spot cover Rael beauty

Si eres de las que no le gusta verse en el espejo con un parche de este tipo por muy invisible que sea, estos de Rael beauty son exactamente lo que necesitas, ya que están especialmente diseñados para ser usados mientras duermes. Formulados con un hidrocoloide de alta potencia extra adhesivo que permanece activo toda la noche. Disponibles en packs de 52 parches y tres tamaños diferentes.

Zitless, parche con microdardos para espinillas en fase inicial, de Acnemy (10,95 euros)

Zitless Acnemy

A diferencia de todos los anteriores estos parches contienen 24 microdardos para combatir las imperfecciones, pero tranquila no sentirás ninguna sensación rara al colocarlos. Vienen en packs de 5 unidades y se recomienda usarlos durante un mínimo de 2 horas para que tanto los microdardos como sus ingredientes activos se absorban en la piel. Lo que hace que estos parches sean unos de mis favoritos es su fórmula única con retinol, ácido salicílico, ácido hialurónico y niacinamida.