Porque voy a empezar a usar retinol en septiembre

El retinol ha sido durante años uno de los activos más recomendados en el mundo de la cosmética por sus múltiples beneficios. Sin embargo, su uso requiere ciertas precauciones, especialmente en lo que respecta a la exposición solar. Teniendo en cuenta las recomendaciones que diferentes dermatólogos comparten en redes incorporarlo a mi rutina de cuidado facial en verano no parece la mejor opción. Por eso, he decidido que septiembre será el momento perfecto para incorporarlo a mis cuidados faciales diarios.

¿Qué es el retinol y cómo actúa en la piel?

El retinol es un derivado de la vitamina A que actúa como un potente antioxidante. Su principal función es estimular la renovación celular y la producción de colágeno y elastina, lo que se traduce en una piel más firme, uniforme y con menos arrugas. Además, tiene una acción seborreguladora, lo que lo convierte en un aliado para pieles con acné o poros dilatados. Toda una maravilla llena de beneficios para nuestra piel y que en el mercado podemos encontrar opciones muy interesantes. Como, por ejemplo, estas 5 cremas que probaron en 2Trendies que tienen retinol entre sus componentes.

¿Por qué no empezar en verano?

Con todo lo que nos aporta parece una locura esperar hasta septiembre: “yo quiero ver los resultados, ya.” (podéis pensar). Aunque el retinol puede usarse todo el año, no es recomendable iniciarlo en verano si la piel no está “retinizada”, es decir, acostumbrada al activo. Durante las primeras semanas de uso, la piel puede volverse más sensible al sol, lo que aumenta el riesgo de irritación o quemaduras. Por eso, los expertos aconsejan comenzar en otoño, cuando la exposición solar disminuye y la piel está menos expuesta a factores externos. Nadie quiere usar un cosmético que termina atrayendo otros problemas.

Ventajas de empezar en septiembre

Septiembre marca el inicio de una temporada más suave para la piel. Al reducirse la radiación solar, el proceso de adaptación al retinol es más seguro y eficaz. Ya que llegado el otoño nos exponemos menos al sol. Esto permite que la piel se acostumbre gradualmente sin comprometer su barrera cutánea. Además, iniciar en esta época facilita mantener una rutina constante, clave para obtener resultados visibles como la mejora en la luminosidad, la reducción de manchas y la suavización de líneas de expresión. Todos sabemos que mantener las rutinas en verano resulta más difícil.

Rutina de belleza Freepik

Cómo introducir el retinol correctamente

Para evitar efectos adversos como descamación, rojez o tirantez, es fundamental comenzar con una concentración baja y aumentar la frecuencia de uso de forma progresiva. Se recomienda aplicarlo por la noche, sobre la piel limpia y seca, de este modo no le restamos eficacia, pues el retinol es fotosensible, lo que provoca que reduzca su funcionalidad con la exposición solar.

También debemos evitar la combinación con otros activos irritantes como ácidos exfoliantes o vitamina C pura. Además, es imprescindible usar un fotoprotector de amplio espectro cada mañana, incluso en días nublados. Pues como ya hemos visto, el retinol, sobre todo en los inicios de su uso, deja nuestra piel más sensible a los efectos del sol.

“El retinol es eficaz, pero hay que introducirlo poco a poco y siempre con protección solar.”

Los resultados llegan con constancia

Los primeros cambios suelen notarse en las primeras semanas: mayor luminosidad y mejor textura. A partir de las 6 a 12 semanas, se observan mejoras más profundas como la reducción de arrugas, manchas y marcas de acné, así como una piel más firme y poros más afinados. La clave está en la constancia y en elegir una fórmula bien tolerada que permita mantener el tratamiento a largo plazo. Tranquilas si no acertáis a la primera, a veces necesitamos probar distintas fórmulas hasta encontrar la opción perfecta para nosotras.

¿Es para todas las edades?

El retinol es un ingrediente que sin duda asociamos con los productos antiedad. Sin embargo, también puede ser útil en pieles jóvenes con tendencia grasa o acneica. En estos casos, se recomienda usarlo bajo supervisión profesional y con concentraciones adecuadas. Para quienes buscan prevenir el envejecimiento, lo ideal es comenzar a partir de los 30 años, con una frecuencia de 2 o 3 veces por semana. Si no tienes muy claro si tu piel puede o no usar retinol acude a tu dermatólogo. No es necesario que lo visites todos los meses, pero estos profesionales podrán guiarte para que elijas ingredientes que realmente sean beneficios para tu piel.