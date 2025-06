Protectores solares que se pueden utilizar después de maquillarte

Todos sabemos (o eso queremos creer) que siempre debemos salir de casa con protección solar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estamos maquilladas y sentimos la necesidad de reaplicarla? Y seamos sinceras, muchas de nosotras no volvemos a utilizarla por miedo a que se nos estropee el make up, pero la buena noticia es que a día de hoy existen diferentes opciones para mantenerlo a salvo a la misma vez que cuidamos la dermis de los rayos UVA o UBV.

Un error que cometemos más de uno sin darnos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo es aplicarnos los fotoprotectores una vez al día. Y es que su efecto no dura todo el día, sino que es recomendable por los dermatólogos que se reapliquen cada dos horas, sobre todo si estás a la exposición directa del sol durante muchas horas o con dispositivos de luz azul. No es un mito, sino el hecho de no protegerse correctamente y saludablemente la dermis puede ocasionar problemas a lo largo del tiempo, como el envejecimiento prematuro, la aparición de manchas o mayores riesgos de sufrir un cáncer de piel.

5 fotoprotectores para utilizar encima del maquillaje

A día de hoy encontramos formatos innovadores que nos facilitan tanto la aplicación del protector solar como su traslado hacia cualquier lado. Existen diferentes opciones que nos permiten emplearlo sin necesidad de poner en peligro nuestro make up y a continuación seleccionamos los cinco imprescindibles que llevaría cualquier editora de belleza.

Protector solar invisible, de Supergoop (25 euros)

Con un efecto segunda piel, el protector solar de Supergoop tiene una textura totalmente invisible, ligera y sin fragancia con un SPF30 de amplio espectro para utilizar día sí y día también. Es apto para todo tipo de pieles con un acabado de lo más natural que también sirve como base para preparar el maquillaje.

Protector solar invisible. Supergoop

Protector solar en stick, de Rilastil (7 euros)

¿Una manera más fácil de reaplicar el fotoprotector? Nosotras decimos no. El formato stick se ha convertido en uno de los favoritos de todos gracias a su fácil uso, así como su capacidad de ser llevado a cualquier lugar en cualquier momento, como este de Rilastil. Se debe aplicar generosamente de manera uniforme al menos 30 minutos antes de la exposición solar, así como con frecuencia en caso de transpiración intensa y después de bañarse o secarse.

Protector solar en stick. Rilastil

Protector solar en spray, de Vichy (rebajado a 17 euros)

Si tienes poco espacio en tu bolso, solamente debes llevarte este esencial de verano. Un protector solar en formato spray con textura con un SPF50 que protege la piel del daño solar a nivel celular con una sensación de aceite seco ultrasensorial. Y decimos que debes hacerte con el porque no solamente sirve para el rostro, sino que también para el cuerpo y las puntas del cabello.

Protector solar en spray. Vichy

Protector solar en spray invisible, de Caudalíe (20 euros)

Otro protector solar es el best seller de Caudalíe con un SPF50 que protege tanto el rostro como el cuerpo de los rayos UVA/UVB, así como también proporciona una acción antioxidante a las más sensibles. No obstante, es apto para todo tipo de pieles. Tiene un acabado fluido e invisible que deja le dermis suave con un perfume ligeramente estival.

Protector solar en spray invisible. Caudalíe

Protector solar en polvo, de Hawaiian Tropic (rebajado a 21 euros)

Los protectores solares en polvo están siendo la fiebre de este verano. Además de ser prácticos y rápidos de aplicar, también absorbe el exceso de grasa y deja un acabado mate gracias a sus minerales marinos, como el icónico de Hawaiian Tropic. Se utiliza sobre el maquillaje, debajo de él o directamente sobre la piel, así como no obstruye los poros y se adapta a distintos tonos de piel gracias a su efecto translúcido.

Protector solar en polvo. Hawaiian Tropic

Los protectores solares se han convertido en un must have de bolso como lo es la cartera o el gloss. Pero, para aquellos días que vas con el maquillaje hecho y deseas reaplicarlo, no hay mejores opciones que estas para que esté intacto, pero con la piel 100% protegida.