No hay día que Ana Boyer no utilice estos tres productos de firma española en su rutina beauty

El ritmo de vida de Ana Boyer no tiene descanso. Siempre de un lado del mundo a otro, con su trabajo, como madre y esposa. Si este fin de semana estaba disfrutando de la Fórmula 1 en Qatar, ahora nos ha compartido, a través de su cuenta de Instagram, su rutina beauty para tener una piel del rostro tan perfecta como la suya en cualquier época del año. Por algo es la hija de Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes en España y que siempre ha presumido de un cutis de lo más envidiable. De tal palo, tal astilla, y por eso Ana nos ha dejado claro la importancia que ella da al uso de productos cosméticos en su día a día, de una forma sencilla y rápida, con estos productos de Atashi Cellular Cosmetics, de Laboratorios Phergal, que no faltan en su neceser de viaje ni un su casa. Porque una rutina beauty nunca fue tan fácil y efectiva. Todo ello con tan solo tres productos de Atashi Cellular Cosmetics; K-Bioferment Therapy Cream, la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi y el Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi.

"Os enseño mis tratamientos beauty de confianza. Lo más importante para mí es una piel sana, que luzca bonita y que dure así todo el día sin necesidad de maquillaje. Me encanta sobre todo la DD Cream (llevo el tono 04 bronce intenso). ¿Los habéis probado?", explica Ana Boyer con este Reels en su cuenta de Instagram.

Estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics están disponibles en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés y son perfectos para lucir una piel sin filtros, pues la cuidan y perfeccionan. Además, Ana Boyer nos ha dado unos truquitos para empezar el día con buena cara este otoño, dejando claro que no necesitamos invertir mucho tiempo para realzar aún más nuestra belleza natural.

1. K-Bioferment Therapy Cream (ahora por 26,84 euros)

En el primer paso de la rutina de belleza diaria Ana Boyer encontramos K-Bioferment Therapy Cream. Un pretratamiento de día basado en la cosmética coreana que es perfecto para empezar el día cuando nuestra tez, ya que prepara la piel antes de aplicar la DD Cream para un efecto 'no make up-make up' que aguanta el ritmo de vida 'non stop' de la hija de Isabel Preysler. Este pretratamiento es revitalizante, multicorrector y antiedad con efecto flash, que calma hasta las pieles más sensibles y fortalece su microbioma. Además, protege la epidermis del estrés epigenético (causante del 70% del envejecimiento de la piel) gracias a su fórmula con biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico Fermentado y Skin Booster como el Hongo Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi. Está formulada también con Alga Roja, que es un filtro natural que sirve para proteger del fotenvejecimiento, con ácido hialurónico fermentado que hidrata la piel al máximo, y efecto lifting inmediato.

K-Bioferment Therapy Cream. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarla? Esta crema se utiliza por la mañana con el rostro limpio y tonificado antes de cualquier producto extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

2. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 (Ahora por 31,06 euros)

La DD Cream 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es el segundo paso de la rutina de belleza de Ana Boyer para conseguir ese efecto buena cara al instante, que dure toda la jornada con efecto 'glow' natutral. Aporta un tono de color, luminosidad y ligereza. Su fórmula está enriquecida con Spilanthol®50, Extracto de Gardenia Jasminoide, que es regeneradora de colágeno nativo, Retinol Liposomado, Vitamina C y E, Perla Negra, encargada de realzar la sensualidad de nuestra piel, SPF 15 y Micropigmentos Iluminadores.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi Cellular Cosmetics.

¿Cómo aplicarla? Basta aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel.

3. Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga (31,88€)

El Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi se encuentra en el último paso del cuidado de Ana Boyer para conseguir ligeramente las ojeras ypresumir de una mirada más

joven y luminosa. Pero no solo eso, también rejuvenece, nutre, corrige y reafirma la piel del contorno de los ojos. Sus pigmentos iluminadores son todo lo que necesitas para llevar el maquillaje natural. Eso sí, si hay línea de expresión es mejor ponerlo en la parte de abajo del hueso orbital. Con Células Nativas de la Flor Alpina Edelweiss que tensa la piel y restaura el óvalo facial. Además de Haloxyl® TM que reduce bolsas y ojeras a la vez de firmeza y tonicidad al contorno del ojo y el Complejo calmante Mg-B Glucano biotecnológico-Biosacchaaride Gum que aporta sensación de confort que todas deseamos con un contorno de ojos. También cuenta con los principios de la Creatina para reducir la fatiga energizando las células e illuminar el rostro y el Extracto Activo de Magnolia y Semillas de Uva para reducir las ojeras, que finalmente es lo que buscamos en este producto.

Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? Diariamente en tu rutina matutina, asegurándote de que la piel del contorno de ojos esté limpia y seca antes de la aplicación.

Tres productos de Atashi Cellular Cosmetics, de Laboratorios Phergal, que facilitan el cuidado y la rutina de belleza de Ana Boyer en cualquier parte del mundo y que nosotras vamos a empezar a copiarle en este emes de octubre.