¿Quieres conseguir el efecto ‘pestañas postizas’? Estas son las mejores máscaras del mercado

Tanto si eres una gran amante de la cosmética y el maquillaje como si te estás introduciendo en este maravilloso mundo, existen unos productos básicos que no nos pueden faltar en nuestro neceser diario, aunque es cierto que en tiendas podemos encontrar un sinfín de productos entre los que escoger para hacernos el ‘make up routine’ cada mañana antes de ir al trabajo (y para ocasiones especiales). Antes de aplicarnos el maquillaje, es esencial que nos lavemos bien el rostro y seguidamente aplicar nuestros cosméticos como una crema hidratante acorde a nuestro tipo de piel (seca, mixta o grasa) y seguir con el sérum de vitamina C y el contorno de ojos para reducir, considerablemente, las ojeras que podamos tener de la rutina diaria. Pues bien, una vez hecho todos estos pasos y nuestra piel luzca hidratada y jugosa a primera hora de la mañana, es momento de comenzar a maquillarnos. El primer paso para maquillar nuestro rostro es aplicar, con una brocha, una base de maquillaje de baja cobertura y, seguidamente, aplicamos el corrector tanto en ojeras como en esas pequeñas rojeces o granitos que nos puedan salir de vez en momentos puntuales. Otro paso primordial sería, sin lugar a dudas, el colorete. Por último y, sin menospreciar a los polvos iluminadores (que lo dejamos, mejor, para ocasiones más especiales), terminamos el ‘make up routine’ con una máscara de pestañas.

En tiendas de cosméticas podemos encontrar una gran variedad de máscara de pestañas en distintas tonalidades y para todo tipo de necesidades. Desde las que aseguran un efecto ‘pestañas postizas’ hasta aquellas con las que obtienes un mayor volumen a tus pestañas, todas ellas conseguirán que tus pestañas luzcan perfectas y den el toque final a tu maquillaje. Para el día a día, puedes optar por una máscara de pestañas en tono marrón, lo que hará que tu maquillaje quede más natural o, si eres muy atrevida y te gusta jugar con el maquillaje, aplica una máscara de pestañas a todo color. Pero, si tenemos que recomendar un tipo de máscara de pestañas que no te puede faltar en tu neceser de maquillaje esa es, sin lugar a dudas, una máscara de pestañas efecto ‘pestañas postizas’. Por ello, te enseñamos las mejores máscaras de pestañas con las que conseguirás un resultado maravilloso con tan solo una pasada.

Máscara de pestañas, de Clinique (20,20 euros)

Máscara de pestañas Clinique

Máscara de pestañas, de Lancôme (17,00 euros)

Máscara de pestañas. Lancôme

Máscara de pestañas, de Nyx (9,95 euros)

Máscara de pestañas Nyx

Máscara de pestañas Maxi, de Kiko Milano (8,39 euros)

Maxi mod máscara de pestañas Kiko Milano

Estas son algunas de las máscara de pestañas que puedes encontrar actualmente en tiendas y con las que conseguirás un efecto 'pestañas postizas' que acapará el centro de todas las miradas.