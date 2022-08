Las expertas de belleza han caído rendidas ante esta máscara de pestañas que vale menos de 3 euros

Reconozco que nunca he sido muy fan de ir corriendo a la tienda a probar los nuevos lanzamientos que las marcas de belleza hacen de productos innovadores y supuestamente revolucionarios. A pesar de llamarme la atención algunos anuncios, suelo picar en probar cosas nuevas cuando llego a la tienda y algún producto me llama la atención, sobre todo si necesito cubrir una necesidad concreta, como un labial que me hidrate y me de color, un corrector que sea realmente fácil de usar o una brocha para renovar las que ya tengo.

Quizás sea porque no creo en los productos milagro, o por que he oído tantas veces cómo algún cosmético va a cambiar tu vida para luego no hacerlo que prefiero evitar decepciones. O al menos hasta hora, porque desde que TikTok llegó a mi vida esto ha cambiado bastante. Esta red social se ha convertido en una de las mejores aliadas del mundo de la belleza, ya que no solo descubre lanzamientos y productos nuevos a las beauty lovers, si no que además nos deja tutoriales paso a paso con los que probar un sin fin de nuevas técnicas, desde maquillajes hasta peinados para bodas, nos enseña trucos caseros con los que conseguir por ejemplo hacernos la raya del ojo como una profesional o rizarnos el pelo en unos minutos como si acabásemos de salir de la peluquería.

Pero sin duda una de las cosas que más me gustan y que me dan más confianza es ver como las usuarias prueban en directo algunos de los supuestos artículos milagro para comprobar si efectivamente funciona. Este ha sido el último caso con el que me he encontrado navegando por la red social, una máscara de pestañas que podemos encontrar en cualquier perfumería, que vale menos de 3 euros y que promete resultados realmente espectaculares.

Máscara I Love Crazy, de Essence (2,47 euros)

Máscara I Love Crazy, de Essence FOTO: Essence

Ha sido la usuaria @sollpenamakeup quien tras probarlo en directo la máscara de pestañas I Love Crazy de la firma Essence no solo ha confirmado sus resultados, si no que ha conseguido en apenas una semana desde la publicación de su vídeo más de dos millones de likes, convirtiendo así este producto en viral. Por ello nosotras hemos querido acudir raudas a la tienda para hacernos con él antes de que cuelgue el cartel de agotado. Además, hemos encontrado que en algunas tiendas ofrecen su versión waterproof, perfecta para los que todavía estén disfrutando de unos días de piscina o playa.