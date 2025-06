Estos son los exfoliantes que mejor funcionan según la fase del ciclo menstrual en la que estás

Sabemos que el ciclo menstrual afecta mucho más que el estado de ánimo o el nivel de energía. Influye en cómo dormimos, en lo que comemos… y también en cómo luce (y reacciona) nuestra piel. Es posible que una semana la notes radiante y sin imperfecciones, y a la siguiente no puedas controlar los brillos o ese brote inesperado en la barbilla. Y no, no es casualidad: tiene todo que ver con las hormonas.

La buena noticia es que podemos hacer algo al respecto. Adaptar la rutina facial a cada fase del ciclo es una de las estrategias más efectivas para mantener el equilibrio. Y en ese plan, el exfoliante juega un papel clave. Porque no se trata de usar el mismo ácido semana tras semana, sino de escuchar a tu piel y darle justo lo que necesita en cada momento. Palabra de expertas: sincronizar tu exfoliante con tu ciclo puede cambiar por completo el aspecto y la salud de tu piel.

La exfoliación ideal para cada fase del ciclo menstrual

Igual que adaptas tu ropa o tu alimentación según cómo te sientes a lo largo del mes, tu piel también agradecerá una rutina sincronizada con tus hormonas. Estos son los exfoliantes que mejor funcionan según el momento en el que te encuentres.

Durante la menstruación (días 1–5), la piel está más sensible, seca y apagada. Es el momento de mimarla, no de castigarla con exfoliantes agresivos. Lo ideal es optar por fórmulas suaves que respeten la barrera cutánea y, si puede ser, que además hidraten.

Adzuki & ragi fantasy, de Byoode (39 euros)

Adzuki & ragi fantasy. Byoode

Un exfoliante en polvo con gluconolactona y ácido fítico que realiza una exfoliación suave y respetuosa, perfecta para esos días en los que tu piel necesita un abrazo. Se activa con agua y se convierte en una espuma ligera que pule sin agredir.

Press & glow, de Medik8 (35 euros)

Press & glow. Medik8

Un tónico diario con gluconolactona, ideal para mantener la piel luminosa sin irritarla. Es tan suave que puedes usarlo incluso si tu piel está más reactiva de lo normal.

En la fase folicular y ovulación (días 6–14), la piel vive su mejor momento: está más hidratada, firme y luminosa gracias al aumento de estrógenos. Este es el momento de sacar artillería pesada y apostar por exfoliantes con alfahidroxiácidos que renueven la piel y mejoren su textura.

Balance moisturiser & glycolic acid activator, de Medik8 (69 euros)

Balance moisturiser & glycolic acid activator. Medik8

Combina una hidratante seborreguladora con un activador de ácido glicólico. Juntos equilibran, afinan y devuelven la luminosidad a la piel, especialmente útil si tienes tendencia a imperfecciones.

Am active10 essence, de Ambari (105 euros)

Am active10 essence. Ambari

Una esencia exfoliante con un 10% de AHA, como el ácido láctico. Se usa un par de veces por semana para mantener la piel suave, uniforme y radiante.

Durante la fase lútea (días 15–28), la progesterona aumenta y con ella la producción de grasa. ¿El resultado? Más brotes, más brillos y poros más visibles. Aquí los exfoliantes con ácido salicílico se convierten en tus mejores aliados: limpian en profundidad y previenen imperfecciones.

Intensive pore minimising toner, de Perricone MD (48 euros)

Intensive pore minimising toner. Perricone MD

Un tónico que reduce el exceso de sebo, ayuda a minimizar los poros y prepara la piel con DMAE, un activo energizante que potencia el efecto de los productos que vienen después.

Blemish sos, de Medik8 (35 euros)

Blemish sos. Medik8

Es un gel de tratamiento localizado con ácido salicílico, niacinamida y ácido azelaico. Se puede aplicar varias veces al día directamente sobre el granito para calmar, tratar y prevenir marcas.

Escuchar tu piel también es escucharte a ti misma. Aprender a exfoliar según tu ciclo es una forma más de reconectar con tu cuerpo y darle justo lo que necesita en cada momento. Porque sí, el skincare también puede ser cíclico… y mucho más efectivo.