Teresa Andrés deslumbra en Cannes como toda una sirenita moderna con su melena suelta con ondas XXL

Es bien sabido que las jornadas del Festival de Cannes reúnen a élite de la moda y el cine en la Riviera Francesa, en un derroche de elegancia sobre las alfombras rojas de las proyecciones más esperadas. Pero no todo son estrenos de películas, pues las casas de moda aprovechan este fabuloso lugar de encuentro para organizar cenas y galas de lujo con sus embajadoras. Y entre ellas, la fiesta de Chopard a la que ha acudido nuestra influencer valenciana, Teresa Andrés, que ha deslumbrado no solo por el vestido elegido, también por su larga melena rubia suelta con ondas XXL con la que ha parecido toda una Sirenita moderna. Nunca mejor dicho, a un día del preestreno de la nueva adaptación de Disney en Madrid. Un 'beauty look' que nos parece la inspiración perfecta para todos los eventos que tenemos en los próximos meses. Porque mientras Amelia Bono nos inspira con su look de comunión, o Isabel Díaz Ayuso con todos sus vestidos de fiesta, ha llegado Teresa Andrés para robarnos el corazón con su peinado perfecto de fiesta desde Cannes. Porque su peinado lo que se ha convertido en el centro del look gracias a los estilistas de Franck Provost con los que parece toda una Sirenita moderna con esa melena de ondas y su vestido verde de Zuhair Murad de lo más sexy, joyas de Chopard y zapatos lazo de Mach & Mach.

Teresa Andrés en Cannes. Imagen cedida por Franck Provost.

Teresa Andrés ha optado por un peinado en el que dejaba ver su larga melena suelta, finalizada en unas maxi ondas y con el rostro enmarcado gracias al volumen tanto en la raíz como en los mechones centrales. En las horas previas al evento, Teresa nos ha contado de primera mano cómo se prepara para citas tan importantes como esta. "Mis trucos de belleza en estas ocasiones son siempre apostar por lo que en ese momento me genera confianza. No hay nada mejor para sentirse guapa y segura que la actitud de verte identificada con el estilismo, desde el vestido hasta el peinado. De hecho, si en algún photocall he tenido mala experiencia siempre ha sido por no sentirme cómoda conmigo misma. El mejor truco es sentirse bien" explica Teresa, y continúa, "una de las cosas que también suelo hacer es mirarme al espejo antes de salir y ver qué postura me favorece más para esa ocasión. Al principio siempre decía: tendría que haber puesto la mano en jarra, estirada, la pierna más adelante… Al final es como si llevara los deberes hechos de casa y practicarlo".

Teresa Andrés en Cannes. Franck Provost.

Como nos ha explicado Teresa Andrés, "este año el vestido no lo he elegido hasta que he llegado a Cannes. Una de las cosas que más claras tenía era el estilismo tanto en make up como pelo. Suelo llevarlo suelto en mi día a día y es algo que me genera seguridad en mí misma, por eso es lo mismo que quería para ese día. Sobre todo quería conseguir volumen en raíz, ya que es súper tendencia, así como un acabado natural, trabajando el resto del cabello. Esta vez lo tenía claro: no quería llevar el pelo recogido". Lo tenemos claro, ahora solo necesitamos tener un eventazo para poder copiar a la influencer.

Productos utilizados con Teresa. Franck Provost.

Eso sí, los expertos nos dejan claro que la hidratación es un paso fundamental antes de realizar cualquier peinado, por eso los estilistas hacen uso de la Gama hidratante de Franck Provost para que el cabello quede nutrido y sedoso. Además, para un peinado como el de Teresa Andrés, los estilistas recomiendan aplicar el bálsamo de tratamiento ya que mejora la elasticidad y la calidad del cabello a la hora de peinarlo.