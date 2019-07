Úrsula Corberó a Miguel Herrán: "Te quiero para siempre"

Desde el estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel, no hay día que Úrsula Corberó no sea protagonista por algún motivo. En el estreno de su tercera temporada ha conseguido conquistar tanto a los espectadores como a la crítica. Pero no solo por su papel, también por la química y el amor que se respira con su compañero de reparto. Y es que no solo en la ficción, Úrsula Corberó y Miguel Herrán son muy importantes el uno para el otro también en su vida diaria. Y Úrsula lo ha querido dejar claro con una publicación en sus redes sociales.