Cifras millonarias en la muñeca: los relojes más impresionantes de los Emmy 2025

La elegancia clásica ha reconquistado Hollywood. La alfombra roja de la 77ª edición de los premios Emmy se convirtió en un auténtico desfile de alta relojería donde las piezas de vestir, los cronógrafos sofisticados y los diseños atemporales se impusieron con rotundidad. Este giro marca un claro distanciamiento de la tendencia de años anteriores, dominada por relojes de corte más deportivo, para volver a poner el foco en la tradición y la complejidad mecánica como símbolos de distinción en las grandes galas.

De hecho, la noche estuvo marcada por elecciones de un nivel técnico extraordinario. Dos actores destacaron por apostar por la complicación del calendario perpetuo, una de las cumbres de la relojería. Walton Goggins hizo gala de un Vacheron Constantin Overseas ultraplano en oro rosa, mientras que el galardonado Tramell Tillman lució un Audemars Piguet Code 11:59. Ambas son piezas que no solo miden el tiempo, sino que lo dominan con una precisión asombrosa.

En esta misma línea de excelencia, otros intérpretes se decantaron por diseños con una rica historia que trasciende las modas. Brian Tyree Henry eligió un Jaeger-Lecoultre Reverso Tribute Chronograph, un icono inconfundible, mientras que Sam Rockwell apostó por el singular Vacheron Constantin Historiques American 1921. Estas elecciones demuestran un gusto por piezas que son verdaderas declaraciones de principios, una tendencia que confirman desde GQ.

El dominio suizo más allá de las grandes complicaciones

Asimismo, la firma IWC tuvo una presencia notable gracias a la versatilidad de su colección más clásica. El actor James Marsden portó un elegante Portofino con calendario completo, un reloj de gran equilibrio estético. Por su parte, el intérprete japonés Hiroyuki Sanada, conocido por su sobriedad, optó por una versión automática del mismo modelo, demostrando la enorme versatilidad de la colección Portofino para adaptarse a distintos estilos.

Por otro lado, la casa Omega desplegó una variada selección de sus modelos más emblemáticos. Colman Domingo se decantó por un legendario Speedmaster en una atractiva versión bicolor de acero y oro. Tayme Thapthimthong completó su atuendo con un De Ville Prestige, y Cristin Milioti, la única mujer de la selección, lució un Seamaster Aqua Terra con diamantes engastados, fusionando con acierto la herencia deportiva y el lujo.

En definitiva, la gala dejó constancia de un gusto generalizado por la relojería de alto nivel. La tendencia se completó con piezas como el Blancpain Villeret Quantième Complet de Jesse Williams o el Breguet Classique Souscription del presentador Nate Bargatze. Todas estas elecciones confirman una idea central: el triunfo de la artesanía sobre las modas pasajeras, consolidando a la alfombra roja como un escaparate de la elegancia perdurable.