La estética RICH WIFE: Contra los nuevos ricos y a favor de la sofisticación atemporal

Si te estás enterando al leer este texto de que Sofia Richie se ha casado, es muy posible que hayas pasado una larga temporada en una isla desierta sin wifi, porque su armario nupcial se ha convertido en el tema de conversación preferido en las redes sociales a lo largo de las últimas semanas. “Literalmente, acaba de hacer un rebranding de su look. Ahora es mucho más sofisticada y elegante y apuesta por la estela rich wife”, explica en TikTok la Social Media Manager @socialbyv. Sí, en este tema las fuentes van con arroba.

El concepto rich wife aesthetic se ha convertido en el preferido del universo 3.0 y cuenta incluso con vídeos en los que se ilustra la estética con imágenes de la pasarela de 1993 de Christian Dior y editoriales de Ralph Lauren acompañadas por una canción de Lana del Rey. Las firmas que dan forma a esta corriente estética son las que abogan por el lujo silencioso, y por ello son las que huyen de los logos y de las estridencias, generando un aura old money. “Se trata de una moda realmente cara, pero muy discreta. Algunos la considerarán aburrida, pero muchos otros creen que es realmente elegante y sofisticada. El personaje de ficción Blair Waldorf es el ejemplo perfecto de una persona que proviene de una familia formada por generaciones adineradas. Los nuevos ricos te restriegan sus logos en la cara, en plan “llevo moda que me he comprado con ese dinero que antes no tenía. Algunos piensan que es cool y estiloso, pero muchas personas creen que es algo cutre”, explica @stylehard en TikTok.

Esta estética se caracteriza por apostar por un atemporal armario cápsula de calidad y por diseños de tonalidades tierra en los que los logos no tienen cabida. Sí, el armario de los protagonistas de Succession es el ejemplo perfecto, así como el de las Olsen. Pero volvamos al nuevo de Sofia Richie, que en su boda (en la que ha llevado varios diseños) ha apostado por un vestido de Chanel inspirado en el look nupcial que Claudia Schiffer lució en la pasarela de la colección otoño-invierno 1993 de la firma francesa. A lo largo del fin de semana vimos a Sofia lucir otro diseño icónico de la marca que diseña Virginie Viard, un vestido de la colección primavera-verano 2021 combinado con un bolso de rafia de Chanel.

Durante la celebración del enlace a lo largo del fin de semana, apostó también por un vestido de Khaite, la firma de lujo silencioso del momento, combinado con zapatos de Manolo Blahnik. “¿Qué quiere decir en la actualidad tener un aspecto adinerado? Es completamente diferente a lo que era antaño. Cuando estaba trabajando en los looks de noche, me dije a mí mismo, “¿Sabes qué? Por la noche, la gente se quiere sentir glamurosa”. Pero ya no se trata de llevar trajes de gala tradicionales, encorsetados y con cola”, dijo Michael Kors en el backstage de su último desfile, en una temporada en la que las marcas han apostado más que nunca por una estética reposada, minimalista y que evoca clase y cómo no, dinero.

Hablando de dinerito, la definición old money se refiere a familias y a dinastías que han ido pasando sus inmensas fortunas generación tras generación, y es un concepto que mientras que en Estados Unidos se relaciona con esas familias que han estudiado en universidades prestigiosas y lujosas propiedades en la Gran Manzana y en los Hamptons, en Europa se vincula con títulos nobiliarios, con la aristocracia o con esas familias cuyas fortunas se llevan gestando desde hace más de cien años.

Chanel, Loro Piana, Emilio Pucci, Escada, Ralph Lauren, Barbour, Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, Brioni, Max Mara, Akris y Armani son algunas de las marcas que @fashionboy asegura que son ejemplos de este tipo de estética. Señala que bolsos como el mítico Birkin, el clásico Kelly, el Constance de Hermès y los diseños de Delvaux son clave para conseguir estos looks.

La apuesta por esta estética ha empujado a algunos a plantearse si en realidad, tras esta moda no hay una peligrosa romantización de un imaginario inalcanzable al que sólo pueden acceder los privilegiados, y resulta curiosa la obsesión de la generación Z por esta moda que es tan aspiracional como imposible. Incluso se habla de la ‘beigeficación’ de la mujer blanca y de cómo supone un abrazo al privilegio y a la riqueza. Que el beige sea el color que mejor refleja esta estética es la forma perfecta de hablar de esa mujer que tiene el tiempo necesario para investigar la procedencia de los materiales de las prendas que compra y el dinero suficiente para hacerse con ellas, así como un estilo de vida 100 % Paltrow en el que lo orgánico y lo sostenible conviven con hogares de muebles de colores claros en los que no hay ni copas de vino tinto desparramadas ni manchas de mascotas en los sofás. El secreto y la dificultad de la ‘beigeficación’ es el trabajo, el tiempo y el dinero que exige su mantenimiento.

Tendencias nacidas en ese laboratorio de corrientes de moda llamado TikTok como el Tennis-core o la coastal grandmother no son otra cosa que coletazos de la estética rich wife, y prueba de la obsesión con este tipo de diseños es que el término ‘lujo silencioso’ está dejando de ser silencioso ante lo mucho que se está hablando de él. ¿Por qué la generación Z se ha obsesionado con esta estética? Quizás porque aunque la vida de los protagonistas de Succession o de Gwyneth Paltrow no es factible para el 99 % de la población, sus looks sí pueden ser imitados. ¿Que tu jersey es de Uniqlo y no de The Row? Nadie se va a enterar viendo una foto, y al final, en este mundo instagrameable, eso es lo que (más) importa.