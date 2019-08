Tranquiliza. La verdad es que tranquiliza. Después de unas semanas donde solo hemos visto polémicas, insultos y machismo en Instagram, tranquiliza ver que Teresa Bass sube una foto desnuda en la ducha y el 99% de los comentarios son positivos. ¿Algo estará cambiando? ¡Esperemos que sí!

Después de que la semana pasada, la influencer Rocío Osorno viviera en sus propias carnes uno de los momentos más desagradables que puede vivir una persona, el linchamiento público con miles de insultos por subir un vídeo en bikini, parece que las cosas han cambiado. La publicación se llenó, nada más subirse, de comentarios verdaderamente lamentables, tristes y con un mal fondo muy grande. "Muy delgada", "A mi es que esas poses de Playmobil me dan vergüenza ajena...", "Qué triste que vivas de vídeos como este", "¿Se puede ser más ridícula?", "Siempre me has parecido una mujer con estilo...pero esto ha roto todos mis esquemas. Es vulgar".

Por eso, nos alegra tanto ver los comentarios positivos de la foto de Teresa Bass, que ha sido una grata sorpresa, ya que como de costumbre esperábamos encontrar comentarios de lo más desagradables. Una imagen que va acompañada de este reflexión: "Haciendo un poco de referencia a lo que hablaba en stories esta mañana: qué fáciles son a veces muchas cosas que nos empeñamos en ver complicadas. Con lo sencillo que habría sido todo hace tiempo si me hubiera preguntado a mi misma “de verdad es tan importante?”...". Y los comentarios han sido todos de este estilo, "bonita por dentro y por fuera", "Olé tu, en serio te lo digo", "Eso es", "Qué bien dicho". ¡BRAVO!