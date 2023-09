10 faldas largas y con mucho volumen para triunfar en septiembre

Con la nueva colección de otoño e invierno actualmente en tiendas, son muchas las prendas en tendencia entre las que podemos escoger a la hora de vestirnos, tanto en nuestro día a día como en ocasiones más especiales, como cenas con amigos o eventos que requieran un 'dress code' mucho más elevado. Si bien hemos detectado ya cuales son las prendas más icónicas de esta colección, como pueden ser las mini faldas, que vuelven pisando fuerte otra temporada más, o los vestidos mini con botas cowboy, como este look de vestido y botas cowboy de Rocío Osorno, una opción perfecta para una tarde de paseo con amigas. Hemos detectado, también, que el color rojo será tendencia este otoño, y no solo por haberlo visto en tiendas, sino que la Mercedes Benz Fashion Week que está teniendo lugar esta semana, nos lo ha confirmado con las distintas propuestas de los diseñadores más icónicos de nuestro país. En cuanto al calzado, sabemos que las botas cowboy seguirán con nosotros otro año más, y es que se trata de un calzado original, llamativo y diferente que todas las amantes de la moda jóvenes quieren lucir con sus minifaldas y vestidos. Sin embargo, las Mary Jane seguirán siendo un must en nuestro armario otro invierno más, y es que las llevaremos incluso con calcetines de canalé, un estilo muy preppy que viene pisando fuerte debido a la tendencia ‘collegecore’. En este sentido, las faldas largas se han vuelto un imprescindible en nuestro armario, siendo una prenda de lo más clásica y elegante capaz de elevar cualquier look y que podemos llevar junto con jerséis gorditos en invierno o con camisa romántica para crear outfits que no pasarán desapercibidos este septiembre.

Las faldas largas son la opción perfecta para todo tipo de ocasiones, y es que son tan versátiles que podemos usarlas creando un look muy casual con sneakers, como por ejemplo este look de jersey y falda de Carmen Gimeno que combinó con sneakers, como para crear looks elegantes pero con un toque en tendencia, como este look de chaqueta verde y falda midi marrón de Pilar de Arce, una falda muy voluminosa que no pasó desapercibida en redes. En tiendas podemos encontrar faldas maxi y midis en todo tipo de diseños y tejidos, desde las más básicas de corte evasé y satén hasta las más llamativas con mucho volumen, como la falda de lino de Oysho que lució Amelia Bono este verano, un modelo fluido y con mucho volumen. Sin más, te enseñamos algunas de nuestras propuestas de faldas midi con volumen que hemos encontrado en Zara, Massimo Dutti y Pull & Bear.

Falda larga satinada, de Zara (25,95€)

Falda larga satinada Zara

Falda larga estampada abalorios, de Zara (35,95 €)

Falda larga estampada Zara

Falda larga denim trf, de Zara (29,95€)

Falda larga denim Zara

Falda larga punto flecos, de Zara (39,95€)

Falda punto crochet Zara

Falda vaquera larga metalizada, de Pull & Bear (25,99 €)

Falda larga metalizada Pull & Bear

Falda estampada animal print, de Pull & Bear (19,99 €)

Falda estampada animal print Pull & Bear

Falda larga tie-dye (25,99 €)

Falda larga tie-dye Pull & Bear

Falda de lino de doble botonadura, de Massimo Dutti ( 39,95 €)

Falda de lino Massimo Dutti

Falda abertura, de Massimo Dutti (79,95 €)

Falda abertura Massimo Dutti

Falda cruzada, de Massimo Dutti (69,95 €)

Falda cruzada Massimo Dutti

Estas son algunas de las faldas largas que puedes encontrar actualmente en tiendas.