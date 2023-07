Violeta Mangriñán tiene el look más en tendencia con falda maxi denim y tank top

Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de las tendencias que se llevan este verano. Por ejemplo, las prendas de crochet son un imprescindible en nuestra maleta de viaje para las vacaciones de verano, pudiéndolas tener en todo tipo de prendas: desde los tops de crochet hasta los vestidos más icónicos, como este vestido de crochet de Aitana, el cual llevó durante su viaje a República Dominicana con Sebastián Yatrá. En cuanto a faldas, podemos decir que las faldas maxi en tejido denim están arrasando entre las influencers más icónicas de nuestro país, y es que se trata de una prenda muy cómoda y versátil que combina con absolutamente todo. Es el caso de Violeta Mangriñán, quien luce un look de lo más en tendencia y original para una tarde de recados por la ciudad. Ella ha escogido una falda denim larga y un 'tank top', una de las camisetas más icónicas del verano.

Violeta Mangriñán no para de sorprendernos, adelantándose a las tendencias que surgen cada temporada. Se suma a aquellas que van acorde a su estilo y gustos, y es que en numerosas ocasiones la hemos visto lucir prendas en tejido denim, como este 'total look' denim que lució Violeta Mangriñán este invierno compuesto por pantalón y chaleco, siendo un imprescindible durante todo el año. Para esta ocasión, la influencer escogía una falda denim de tiro bajo desgastado y lo combinaba con un 'tank top' blanco con un mensaje en rojo y amarillo. Como toque final y para darle ese chute de color al look, ha escogido unas sandalias cangrejeras en amarillo, creando así en un look que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

Top crop halter estampado, de Mango (17,99 €)

Falda vaquera larga, de Mango (39,99 €)

Se trata de un look de lo más en tendencia que puedes usar para todo tipo de ocasiones.