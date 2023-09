Las minifaldas también se harán un hueco en nuestro día a día esta temporada

Hay prendas que vuelven a ser tendencia tras varios años guardadas en el fondo de nuestro armario. Como sabemos, las modas van y vienen, por lo que un consejo sería guardar aquellas prendas en tendencia que más nos han gustado de un año para otro (o incluso más tiempo), de manera que, si la guardamos, podremos darles una segunda vida si en algún momento estas vuelven a llevarse y convertirse, de nuevo, en un imprescindible en nuestro día a día. Sin ir más lejos, pasó con los pantalones campana, aquellos que se llevaron tanto en los años 70, con el movimiento ‘hippie’ y que hace unos años volvieron pisando muy fuerte. También ocurrió con las faldas midi de los años 50, que se han convertido en un fondo de armario actualmente y la llevan todas las amantes de la moda, independientemente de su edad, como por ejemplo las influencersde 50+, quienes las llevan en numerosas ocasiones, ya sean para el día a día como para ocasiones especiales, como este look de Pilar de Arce de falda midi y chaqueta maxi. En este sentido, las mini faldas que tanto usamos en los 2000 volvieron a ser tendencia el invierno pasado, gracias a la firma de moda Miu Miu. En tiendas podemos encontrarlas en distintos tejidos, diseños y tonalidades, desde las más casuales y originales en muchos colores y de estilo pareo, hasta las más elegantes en tonos neutros y de corte evasé, pudiéndose combinar con una blazer y crear un ‘total look’ de oficina perfecto.

Pues, bien, este año volveremos a ver esta prenda tan icónica de los años 2000, la tendencia dosmilera en todas nuestras tiendas favoritas, y es que se ha convertido en una prenda que podemos usar para un sinfín de ocasiones, bien sea siguiendo la tendencia ‘collegecore’, que no es más que usar aquellas prendas que nos recuerdan al uniforme del colegio, o creando looks de lo más elegantes acompañados de unas botas cowboy, como este look de Rocío Osorno de falda mini y botas cowboy. ¿Cómo crear un look elegante a partir de una mini falda? Lo ideal sería que escogieras unas medias -ahora que comienza el otoño- semitransparentes en color negro, ya que elevará el look, además de combinarlo con una camisa romántica o jersey joya en un color neutro: beige, blanco o negro. Añade unos stilettos o unas Mary Jane para darle ese toque sofisticado al look. Sin embargo, opta por prendas más relajadas y sencillas si lo que quieres es crear un look casual a partir de tu mini falda, optando por unas sneakers y una bomber. Sin más, te enseñamos las mini faldas en tendencia que están en tiendas y pertenecen a la nueva colección de otoño-invierno.

Minifalda tablas, de Pull & Bear (22,99 €)

Mini falda tablas Pull & Bear

Minifalda efecto piel cintura cruzada, de Pull & Bear (19,99 €)

Mini falda efecto piel Pull & Bear

Falda corta bordada espejos, de Zara (39,95 €)

Falda corta bordada Zara

Falda denim TRF tablas, de Zara (25,95€)

Falda denim TRF Zara

Minifalda tablas, de Mango (27,99 €)

Mini falda tablas Mango

Minifalda cruzada, de Mango (29,99 €)

Mini falda cruzada Mango

Estas son algunas de las mini faldas que puedes encontrar actualmente en tiendas, así que hazte con las vayan más acorde a tu estilo para arrasar este otoño.