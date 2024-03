No busques más, el look perfecto (y en tendencia) para la oficina lo tiene Violeta Mangriñán con chaqueta de punto y pantalón de efecto piel

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado a partir de prendas muy en tendencia y básicas que todas las amantes de la moda han incluido en su armario este invierno 2024. Se trata de prendas como los pantalones efecto piel, así como una de las chaquetas de punto más usadas por todas las chicas que han adoptado el estilo 'coquette'. Otra de las tendencias que se han viralizado este invierno es, sin lugar a dudas, los pantalones metalizados, y es que lo han llevado desde las influencers 50+ como Pilar de Arce o Carmen Gimeno, hasta las más jóvenes como Sara Baceiredo o Alba Díaz. En este sentido, como hemos mencionado, el tejido de efecto piel se ha hecho un hueco en nuestro armario este invierno, y es que lo hemos visto tanto en faldas de corte lápiz como la falda efecto piel morada de María Fernández-Rubíes para la Milán Fashion Week, como en pantalones. Violeta Mangriñán, que es una de las influencers y celebrities más importantes y conocidas de nuestro país, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, nos ha enamorado con un look que fácilmente podríamos llevar a la oficina. Ella se ha sumado a la tendencia 'coquette' y ha optado por una chaqueta de punto blanca y negra (al más puro estilo Chanel) y lo ha combinado con unos pantalones de efecto piel también en negro.

Se trata de un look perfecto para todo tipo de ocasiones, pese a que, tal y como ha hecho ella, combinándolo con Mary Jane blancas y camiseta blanca debajo de la chaqueta, pensamos que es un look perfecto para ir a la oficina. También podríamos llevar este look con unas Mary Jane o bailarinas planas en color blanco, así como con unos stilettos y un abrigo de pelo para ocasiones más especiales. Como toque final y para darle luz y color a este look tan sencillo en blanco y negro que nos enseña Violeta Mangriñán, podríamos añadir un bolso morado como el de Amelia Bono o un abrigo en algún color llamativo, como por ejemplo un abrigo de color rojo, un tono que está muy en tendencia. Sin más que añadir, se trata de un acierto absoluto el de Violeta Mangriñán para un día de reuniones y trabajo en Madrid.

Chaqueta punto con botones, de Mango (39,99 euros)

Chaqueta de punto con botones Mango

Un look de lo más sencillo, elegante y atemporal, se trata de prendas muy básicas y en tendencias con las que ir a la oficina (o donde tú quieras) esta primavera. Una vez más, Violeta Mangriñán ha acertado con este look perfecto con Mary Janes blancas.