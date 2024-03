Amelia Bono se olvida de los looks más elegantes de Semana Santa y luce una falda midi con tank top

Amelia Bono contaba a través de su Instagram que viajaba a República Dominicana junto a sus tres hijos, un plan que le apetecía mucho porque iba a descansar junto a sus hijos en uno de sus lugares favoritos del mundo. Ayer nos enseñaba el resort en el que iba a hospedarse y lo hacía con un vestido de crochet que Amelia Bono combinaba con un bolso tipo cesta de mimbre y unas chanclas. La celebritie, que tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy elegante, se suma a las tendencias que nuestras tiendas favoritas lanzan al mercado. Si bien es cierto que durante las últimas semanas la influencer y celebritie nos enseñaba los pantalones tipo wide leg que más favorecen a las chicas bajitas como ella con un look con una camiseta y tacones (un look de entre tiempo), para la noche de ayer en República Dominicana, la influencerAmelia Bono apostaba por una falda midi con gran vuelo en naranja, morados y rojos de estampado muy llamativo y lo combinaba con tank top negro, dejándole todo el protagonismo a la falda.

Los accesorios son la clave en este look de Amelia Bono y, para ello, ha apostado por accesorios maxi de pulsera y collar en tono dorado. Los tank tops como este de Amelia Bono son tan versátiles, cómodos y elegantes y, lo mejor, es que lo podemos combinar con un sinfín de prendas y adaptarlo a nuestro estilo y necesidades. Por ejemplo, este mismo tank top de Amelia Bono podríamos llevarlo en nuestro día a día con pantalones tipo cargo y zapatillas blancas para un look muy casual o, si queremos un look más elegante y sofisticado, podríamos hacer como Amelia Bono y combinarlo con una falda de corte midi de satén y bailarinas.

Amelia Bono con look casual @ameliabono

Top halter poliamida, de Zara (8,95 euros)

Un look perfecto para el entretiempo y aquellas chicas que quieran comenzar a hacer el cambio de armario y añadir aquellas prendas más primaverales.