Esta primavera llevaremos el jersey fino de Tamara Falcó en tono Peach Fuzz, el color Pantone 2024

Llega la primavera y con ella, la subida de las temperaturas y el más temido acto a la que todas las chicas amantes de la moda nos tenemos que enfrentar: hacer el cambio de armario. Si bien es cierto que nunca está de más dejar algunas prendas de abrigo por si, de repente, las temperaturas bajan, sí que debemos sacar a relucir las piezas claves que nos acompañarán esta temporada. Por ejemplo, las gabardinas son un esencial, así como los pantalones de lino tonos claros y las camisas más románticas en tejidos fluidos. No nos podemos olvidar de las sandalias, las cuales estarán muy presente en nuestro armario y looks junto con las bailarinas, esta temporada, al más puro estilo 'coquette' con grandes lazos y con la forma de las clásicas bailarinas de ballet. Como hemos mencionado anteriormente, es primordial que tengamos a mano un jersey fino que nos abrigue si por las noches refresca. En este sentido, Tamara Falcó nos propone un look de lo más primaveral y sencillo (y muy elegante) ideal para un día relajado con amigos y familia en el color Pantone 2024, el 'Peach Fuzz'.

Ella ha acompañado este jersey en el color Pantone 2024'Peach Fuzz' con unos pantalones fluidos y muy cómodos en color blanco y, para rematar el look, unas sandalias beige de tiras. Este color, que en español de manera literal sería "pelusa de melocotón" evoca a la perfección al verano, un tono aterciopelado y muy suave que fácilmente lo podemos combinar con otras prendas sencillas y colores claros, tal y como ha hecho Tamara Falcó. Si bien este look es muy relajado y sencillo para el día a día, la celebritie nos conquistaba hace unos días con un vestido camisero que Tamara Falcó lucía para su aparición semanal en El Hormiguero, un vestido muy original en tono blanco con una pieza estampada floral a modo de falda. Ella lo combinó con unas sandalias de tacón blanco, tal y como ha hecho con este look que nos dejaba en sus redes sociales junto con este jersey que todas debemos tener en nuestro armario en el color Pantone de este 2024.

Jersey con cuello de pico de cashmere ultrafine, de Farconelli (188,00 euros)

Se trata de un look perfecto para la primavera y el verano (si veraneas en el norte), así que hazte con uno como este de Tamara Falcó en el color Pantone 2024 y combínalo con pantalones de lino y sandalias esta temporada.