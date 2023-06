10 vestidos sueltecitos y elegantes de Zara y Stradivarius que podrás usar para todo tipo de ocasiones

Con el verano a la vuelta de la esquina, nuestras tiendas favoritas como Zara o Stradivarius han lanzado ya sus propuestas de moda en cuanto a vestidos se refiere, la prenda más versátil, sencilla y cómoda que todas las amantes de la moda tienen en su armario en todo tipo de diseños, colores, estampados y cortes. Está claro que todas tenemos esta prenda de vestir en nuestro armario, desde el clásico vestido mini al que se le añade la tendencia ‘cut out’, como este vestido mini ‘cut out’ de Alba Díaz, un look de lo más casual para salir de fiesta con amigas, hasta el vestido midi ‘made in Spain’ de Sassa de Osma con mangas farol y en verde, un vestido muy elegante y sofisticado que, dependiendo del calzado y los accesorios, puede usarse indistintamente tanto para el día como para la noche. Este verano estamos viendo en tiendas muchos vestidos de crochet y muy sueltecitos, y es que se trata de una tendencia que ya lleva unos meses con nosotros y que parece que se quedará mucho tiempo, pues es un tejido de lo más fresco, atemporal y muy cómodo, como por ejemplo este vestido de crochet de María Pombo, un look que llevó para sus vacaciones en la playa hace unos meses.

Sea como sea, los vestidos son una opción muy recurrente a la hora de vestir durante los meses de verano, ya que nos salvan en más de una ocasión y son tan versátiles que puedes usar el mismo vestido para dos ocasiones completamente diferentes. Por ejemplo, para el día a día puedes usar tu vestido sueltecito con unas sandalias planas o unas alpargatas de tipo cuña junto con un bolso maxi en el que puedas llevar todo lo necesario y, para la noche, opta por combinarlo con unas sandalias de tacón y unos pendientes maxi que aporten un toque de color y elegancia al look. Por ello, y tras haber echado un vistazo a las webs de nuestras tiendas favoritas, hemos hecho una recopilación de los más veraniegos, versátiles y fresquitos, mostrándote un total de 10 vestidos de Stradivarius y Zara sueltecitos y elegantes que podrás usar para todo tipo de ocasiones.

Vestido midi estampado abalorios, de Zara (39,95€)

Vestido combinado punto crochet, de Zara (59,95€)

Vestido corto estampado, de Zara (29,95€)

Vestido corto estampado mangas farol, de Zara (29,95€)

Vestido corto cuello halter, de Zara (39,95€)

Vestido corto volantes, de Stradivarius (25,99 €)

Vestido corto tirantes, de Stradivarius (25,99 €)

Vestido largo fluido, de Stradivarius (29,99 €)

Vestido midi estampado, de Stradivarius (29,99 €)

Vestido largo 'cut out', de Stradivarius (35,99 €)

Siendo un must en nuestro armario, los vestidos se convertirán en tu mejor aliado este verano.