10 productos de belleza que tienes que comprar estas rebajas si tienes 50 años

Aunque hayamos abierto los regalos de Navidad recientemente, las mujeres más presumidas no han dudado en cotillear las rebajas en beauty. Y es que no solamente hemos renovado el armario con los descuentos de Zara, Mango o Sfera, si no que tampoco hemos parado de pensar en las ofertas de Sephora, Primor o Druni. Pues bien, por una parte, las rebajas de enero son la oportunidad perfecta para hacernos con los productos de maquillaje yskin care en los que más confiamos y utilizamos a diario para reponerlos en nuestro neceser. Por otro lado, también debemos ser rápidas para comprar aquellos que normalmente tienen un precio más elevado, como los de firma de lujo. Es por ello que las mujeres de 50 años ya se han hecho su lista de deseos con los artículos de cosmética más recomendados y eficaces. Todas ellas tienen claro que en lo que debemos invertir son en productos de make up imprescindibles de cobertura media o baja con texturas ligeras. También, es importante hacer una buena selección de los artículos de nuestra rutina de skin care y asegurarnos de que incluyen las vitaminas e ingredientes necesarios para nuestro tipo de piel.

En cuanto a los ítems de maquillaje, uno de los más virales son el corrector cremoso y ultra ligero de Too Faced, perfecto para disminuir la aparición de ojeras o manchas. Asimismo, tanto una barra de labios en un tono nude, por ejemplo los más utilizados de Charlotte Tilbury, como el iluminador en barra en un tono marrón, como el de Anastasia Beverly Hills, son esenciales para dar el toque definitivo al look. O, también, el lápiz de cejas más funcional de la marca por excelencia: Benefit Cosmetics. Y las mujeres de 50 años tampoco van a dudar en hacerse con la paleta de sombras, de Urban Decay, con todos los colores posibles tanto para el día como para la noche. Respecto a los productos de skin care, sin ninguna duda, las cremas hidratantes y calmantes, de Belif, son las favoritas por la presencia del Aloe Vera y Pantenol para un acabado agradable. De la misma manera, es de vital importancia aprovechar las rebajas para encontrar la protección solar con textura fluida más adecuada, como la de Shiseido. Y tampoco nos olvidemos del mítico sérum de ácido hialurónico, de The Ordinary, o el contorno de ojos, de Friloga, así como el suero hidratante facial de aceite de rosas, de Fresh, para tener una piel radiante. El toque final y definitivo requiere un buen bálsamo labial con un poco de color, como el clásico de Olehenriksen.

1. Corrector ligero, de Too Faced (rebajado a 21 euros)

2. Barra de labios, de Charlotte Tilbury (rebajada a 28 euros)

3. Iluminador en barra, de Anastasia Beverly Hills (rebajado a 27 euros)

4. Paleta de sombras, de Urban Decay (rebajada a 36 euros)

5. Lápiz de cejas, de Benefit Cosmetics (rebajado a 13 euros)

6. Crema hidratante y calmante, de Belif (rebajada a 26 euros)

7. Protección solar, de Shiseido (rebajada a 36 euros)

8. Sérum de ácido hialurónico, de The Ordinary (rebajado a 7 euros)

9. Contorno de ojos, de Friloga (rebajado a 36 euros)

10. Bálsamo labial con color, de Olehenriksen (16 euros)

Las mujeres de 50 años tienen claro que en estas rebajas deben invertir en los productos de maquillaje y skin care más funcionales para renovar el neceser al que acudimos cada mañana.