10 blazers de Zara, Mango y Sfera que vas a llevar a la oficina y también de fiesta

Si nos paramos a pensar en qué prendas son un imprescindible en todos nuestro looks, sea la ocasión que sea, estamos seguras de que se te viene a la cabeza una blazer. Sí, la clásica chaqueta que nos acompaña tanto para el día a día para la oficina como para ocasiones más especiales, como una cena o una boda. Todas las amantes de la moda tienen una, si bien la clásica chaqueta negra es un imprescindible en todos nuestros looks, como por ejemplo este de Amelia Bono de blazer negra, pantalón vaquero oscuro y zapatillas blancas, nuestras tiendas favoritas como Mango, Zara y Sfera incluyen cada temporada otras tantas en diferentes colores y tejidos. Desde las chaquetas de terciopelo -que tan de moda están- aprovechando las fiestas de Navidad que se aproximan hasta las chaquetas metalizadas plateadas o doradas. Este tipo de tejido en plata o dorada está muy en tendencia, y es que, sobre todo, los hemos visto en pantalones, como los pantalones plateados de Pilar de Arce, o las bailarinas doradas que toda las influencers portuguesas llevan. Sin embargo, esta temporada veremos esta tonalidad en blazers que podemos acompañar, dada la originalidad, con un body en color neutro y pantalones negros.

¿Cómo combinar una blazer más especial dependiendo de cada ocasión? Sí, una misma prenda la podemos usar tanto para el día a día para ir a la oficina como para ocasiones más especiales de cara a la Navidad, ya sea para Nochebuena o Nochevieja. Si lo que buscas es un básico de fondo de armario para crear tus looksde oficina más elegantes y sofisticados, combina tu blazer en un color más llamativo como en morado con unos pantalones de pinza oscuros, un jersey de cuello vuelto en color gris y, como toque final, unas bailarinas plateadas. En cambio, para salir de fiesta en Nochevieja, lo ideal sería hacerte con un blazer más especial en terciopelo con detalles joya junto con el clásico 'little black dress' acompañado por unos stilettos y, como toque final, un abrigo de pelo para no pasar frío. Sin más, te enseñamos algunas de las blazers que hay actualmente en tiendas como Zara, Mango y Sfera.

Blazer terciopelo con solapa, de Sfera (49,99 euros)

Blazer entallada terciopelo, de Zara (99,95 euros)

Blazer recta, de Zara (59,95 euros)

Blazer fluida estampado animal, de Zara (49,95 euros)

Blazer dorada hombreras, de Zara (59,95 euros)

Blazer de terciopelo con textura y solapa, de Sfera (49,99 €)

Estas son algunas de las blazer que puedes encontrar en Zara, Mango y Sfera que te salvarán en más de una ocasión, ya sea de cara a esta Navidad o para crear looks de oficina.