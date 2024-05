12 bañadores de Zara, Sfera, Scalpers y Mango que hacen efecto tipazo a cualquier edad

Con la subida de las temperaturas y en pleno mes de mayo, es momento de ir pensando en hacernos con todos los bikinis y bañadores que nos acompañarán en todas nuestras vacaciones y escapadas de fin de semana durante los próximos meses. Si bien es cierto que, de un año para otro, podemos volver a usar las prendas de baño, ya que las tendencias siguen siendo muy parecidas y es muy habitual que ya tengas en tus cajones los bikinis y bañadores más básicos como aquellos cuya parte de arriba es de triángulos, los tipo bardot y las braguitas lisas y básicas, nunca está de más invertir en moda de baño cada temporada y sentir que vamos a la última esta primavera y verano 2024. Aunque los bikinis son esenciales para tomar el sol, los bañadores son tan elegantes como sofisticados e ideales para ocasiones más especiales que impliquen estar frente al mar o en una piscina. Por ello, nuestras tiendas favoritas como Zara, Sfera, Scalpers y Mango, se han hecho eco de que los bañadores son un imprescindible en el armario de todas las chicas más elegantes de España y han diseñado bañadores que hacen efecto tipazo, tengas la edad que tengas.

Desde los bañadores de corte cut out y los trikinis, hasta lo más básicos de escote de tirantes y uno amplio en la espalda, podemos encontrar un sinfín de bañadores de distintos estilos para todos los públicos. Por ejemplo, esta temporada los bañadores de ‘animal print’ están arrasando, al igual que lo están haciendo aquellos de color rojo -el tono predilecto de este 2024-, así como los clásicos bañadores en color negro que jamás pasan de moda. En cuanto a tejidos, triunfan los que habitualmente usamos de licra, sin embargo, no es el único. Siguen siendo un must aquellos confeccionados en crochet, los tipo canalé y en tejido de neopreno. Sin duda, todos ellos se ajustan a la perfección a nuestro cuerpo elevando la figura y estilizándola. Por ello, y, tras haber echado un vistazo a nuestras tiendas favoritas como son Zara, Sfera, Scalpers y Mango, hemos detectado un total de 12 bañadores que querrás tener este verano en tu armario y meter en tu maleta para tus vacaciones de fin de semana o una escapada los próximos meses.

Bañador halter estampado animal, de Zara (29,95 euros)

Bañador asimétrico bordado, de Zara (29,95 euros)

Bañador cut out, de Zara (29,95 euros)

Bañador de flores estampado, de Sfera (21,99 euros)

Bañador de rayas, de Sfera (23,99 euros)

Bañador liso, de Sfera (21,99 euros)

Bañador print étnico aberturas, de Scalpers (69,90 euros)

Bañador animal print, de Scalpers (69,90 euros)

Trikini asimétrico print, de Scalpers (69,90 euros)

