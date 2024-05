El look todoterreno con falda animal print de Paula Echevarría es todo lo que queremos para empezar mayo

Paula Echevarría es pura inspiración para muchas chicas que buscan en ella inspiración a la hora de vestir. Con un estilo de lo más sencillo, cómodo y elegante, Paula Echevarría se suma a todas las tendencias que van acorde a su estilo, forma de vida y gustos. Fue una de las primeras en llevar el tank top, la prenda más cómoda, sencilla y versátil que todas las amantes de la moda hemos llevado durante toda la primavera y verano 2023 y que, seguramente, será un imprescindible otro verano más. Ella lució su tank top blanco con un pantalón de pinza y chaqueta de cuero, un look muy recurrente en ella para el día a día. Si nos ponemos a pensar, hay un estampado que está primando sobre el resto esta temporada 2024, y ese es, sin lugar a dudas, el estampado 'animal print'. En tiendas podemos encontrarlos en un sinfín de prendas, desde en vestidos de 'animal print' como el de María Fernández-Rubíes hasta los pantalones 'animal print' de Sara Baceiredo, pasando por las bailarinas más icónicas indispensables para las influencers portuguesas. En este sentido, claro está, Paula Echevarría se tenía que sumar a esta tendencia tan viral y se ha hecho con una falda 'animal print' de corte midi y lo ha combinado con su chaqueta más especial, una chaqueta de cuero.

Paula Echevarría es, sin lugar a dudas, una referente de moda. Cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, y es que la celebritie y actriz no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en sus redes sociales. Como hemos mencionado anteriormente, es una gran amante del 'animal print', y es que son muchas las ocasiones en las que la lucido este estampado tan favorecedor cuando llega el buen tiempo y las altas temperaturas. Este verano nos quedamos boquiabiertos con el vestido 'cut out' y 'animal print' que Paula Echevarría lució durante sus vacaciones con su familia en Marbella. No es la única vez, pues a ella le gusta arriesgar y así nos lo demostraba con unas medias 'animal print' que Paula Echevarría llevaba para una cena con amigas y que combinó con un vestido mini de gran escote. Sin lugar a dudas, Paula Echevarría es una gran amante de este estampado y nos lo demostraba el día de ayer con una falda midi de este estampado al que le añadía un top negro y su fiel chaqueta de cuero. En los pies, unas zapatillas blancas.

Paula Echevarría con falda animal print @pau_eche

Falda midi animal print, de Bershka (25,99 euros)

Falda midi animal print Bershka

Un look desenfadado, sencillo, cómodo y en tendencia ideal para una tarde tranquila por la ciudad, y es que, es tan versátil que podemos llevar para un sinfín de ocasiones.