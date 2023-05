María Malo: "Trabajamos únicamente de manera responsable favoreciendo a la naturaleza y a las personas involucradas en el proceso"

El auge de las firmas sostenibles está a la orden del día, y es que son muchos los emprendedores que se lanzan a crear sus propias firmas diseñadas y creadas en pequeños talleres locales utilizando materiales naturales que les permiten producir en pequeñas cantidades, teniendo un stock muy reducido, a fin de no crear grandes excedentes y cuidar del medio ambiente. Si bien son muchas las firmas de moda ‘Made in Spain’ que nos permiten vestir de forma original y diferente, pues sus diseños son básicos, clásicos y atemporales creados a partir de estampados y de la mayor calidad, también hemos descubierto algunas marcas ‘Made in Spain’ especializadas en alpargatas y sandalias de verano -el calzado por excelencia de la época estival-, ya que son capaces de elevar cualquier look que llevemos. Por ello, aprovechando las altas temperaturas y el verano a la vuelta de la esquina, hay una firma sostenible de baño que produce el 100% en su taller de Bali, apostando por una moda que respeta el medio ambiente y todo es creado a partir de productos naturales. Hablamos de María Malo, cuya diseñadora, que lleva el nombre de la firma, cree en una moda ética y un cambio hacia un mundo más sostenible y en paz con la naturaleza.

María Malo es una diseñadora de moda que, mucho antes de afincarse en Bali, ya tenía su propia firma disponible en distintos puntos de España, siendo Tarifa el más resonado. Y es que, al igual que otros diseñadores de moda españoles que han luchado por crear una firma de moda más sostenible acordes a unos valores éticos, como estas marcas de moda de baño 'Made in Spain'. María Malo plantea una moda atemporal, basada en prendas básicas de calidad que perduren en el tiempo y vayan en consonancia a unos valores éticos y comprometidos con el medio ambiente.

¿Por qué decidiste lanzar tu marca?

Sentí la necesidad de unir mi formación en Ciencias del Medio Ambiente con mi experiencia en la industria textil, pues en ese momento ya contaba 15 años completamente dedicada al diseño y la producción y venta de colecciones de ropa en más de 300 puntos de venta repartidos en España y distribuidores en varios países de Europa y Norte América.

Mi marca me dio la oportunidad de unir Medio Ambiente y Moda en el mismo proyecto, demostrando así que es posible producir respetando a la Madre Naturaleza y que un modelo sostenible es, además de viable, sumamente importante.

¿Cómo fueron los comienzos?

La idea estaba clara, antes de arrancar ya había escrito hasta el último detalle sobre el proyecto. Todos los comienzos requieren de constancia y determinación. Cuando sabes lo que quieres y ese querer está alineado con un propósito constructivo y favorable para el bien común, no es suerte, es la vida la que se encarga de ofrecerte la manera de llegar a tu objetivo. Sólo hay que estar presente para verlo, aprovechar las oportunidades y confiar en uno mismo incluso en esos días en los que parece que nada tiene sentido.

¿Cómo se desarrolla el proceso creativo?

Desde que inicié este proyecto decidí salir de los tiempos que exigían en el mundo de la moda: campañas cada 3 meses, colecciones por temporada que pasaban a mega rebajas para dar paso a las nuevas colecciones, etc., que crean una gran ansiedad tanto en los consumidores como en los productores y dan, como resultado, montañas de ropa acumuladas en vertederos, sin entrar en la sobre explotación de recursos tanto naturales como humanos, con la contaminación resultante.

En Maria Malo tenemos una sola colección que nació hace 7 años y que va creciendo a medida que encontramos nuevas alternativas sostenibles. Los modelos que funcionan permanecen, algunos una vez agotados se dejan descansando y poco a poco según oportunidades y demanda se añaden algunas piezas que completan la colección para un armario cápsula 100% sostenible.

¿Por qué apostaste desde el primer momento por una producción 100% local?

Me resulta mucho más fácil de controlar sin tener que viajar todo el tiempo y, además, puedo estar presente cada día y en cada paso para garantizar que se cumplen nuestros principios.

¿Cómo es trabajar con artesanos de Bali?

Tenemos taller propio en Bali y todos los que trabajamos aquí somos una gran familia. Bali es una isla muy mágica, a pesar de que la especulación está lamentablemente arrasando con ella a una velocidad que da miedo, los balineses siguen teniendo, para mí, la mayor calidad humana que he conocido. Son expertos en lo que hacen, son honestos, dedicados, amables y alegres. Nunca se toman nada personalmente, no se enfadan, siempre enfocados en las soluciones y con la inocencia de un niño que quiere seguir jugando pase lo que pase. Hay tanto que aprender con ellos.

¿Por qué decidiste mudarte a Indonesia y concretamente a Bali?

Por las olas, por el clima, por su gente, la comida, la Naturaleza… la calidad de vida.

Contáis también, además de la moda de baño, con una línea de ropa interior, deportiva, calzado y joyería muy minimalista y atemporal, ¿por qué decidiste apostar por ellas? ¿Qué les une?

Ofrecemos 4 líneas. Colección de vestidos y pantalones y camisas producidos principalmente a partir de fibras TENCEL, bikinis y trajes de baño a partir fibras de ECONYL, ropa interior y ropa de yoga con TENCEL MODAL y Bamboo. Todas las prendas son teñidas en un proceso circular 100% Natural con hojas de Índigo, mango, caoba, entre otros.

La línea de ropa interior se creó porque no era capaz de encontrar ropa interior cómoda y favorecedora en Bali e imaginé que muchas mujeres debían estar pasando por lo mismo, así que incluimos una línea de ropa interior orgánica, básica y preciosa para ofrecer lo que yo misma estaba necesitando.

En cuanto al calzado y las joyas, hacemos algunas piezas ocasionalmente para completar las colecciones. La verdad es que actualmente están super agotadas, esperamos ofrecer más próximamente.

¿Es muy dificultoso el proceso de tintar una prenda de manera natural? ¿Cuánto tardáis y en qué consiste?

Es laborioso y es costoso, además de que es prácticamente imposible conseguir que el mismo color salga idéntico dos veces ni que el tinte sea completamente uniforme, cosa que a mí personalmente me encanta.

Lo primero es recolectar la hoja, lavarla y procesarla para preparar el VAT (baño de tiñe). Seguidamente se prepara el tejido, el cual debe ser lavado previamente en agua caliente con bicarbonato para garantizar que no haya ningún otro producto que pueda afectar el color. Después se mete el tejido en el Vat y se cuelga al aire libre protegido de la luz directa del sol para que inicie el proceso oxidativo que dará el color. Del tono y la oscuridad que se quiera obtener dependerá del número de baños y procesos de oxidación realizados. Cada tejido tiene un umbral de color y a partir de este no importa cuantos baños más des, el color no va a oscurecer más. Por último, se lava con un fijador de color natural que dependerá del color.

Es importante que el consumidor sea capaz de apreciar la belleza en la imperfección de los tintes, pues los colores orgánicos están vivos y se van transformando con el tiempo. Su intensidad varía dependiendo de los lavados y de la luz del sol. A lo largo de la vida, el color de la prenda seguirá vivo. Una vez que entras en esta maravilla ya no quieres otra cosa.

¿Qué tejidos usáis a la hora de crear las prendas?

Utilizamos voile, Lycolinen (eco lino) y Modal provenientes de fibras TENCEL. También Bamboo y Econyl, que es un nylon regenerado a partir de redes de pesca fantasma y residuos plásticos pre o post consumo.

¿Qué compromiso la firma con la sostenibilidad?

Trabajamos únicamente de manera responsable favoreciendo a la naturaleza y a las personas involucradas en el proceso. Tratamos de alcanzar un proceso 100% circular que tomamos de la naturaleza, devolviendo siempre algo a cambio.

Tratamos de ser transparentes con la intención de educar sobre sostenibilidad, enviando newsletters semanalmente a todos los suscritos en www.mariamalo.com

¿Qué diferencia tu línea de baño de las demás firmas de moda de baño?

Intento no compararme con otras marcas, pero considero que lo que nos hace especiales es que nuestros diseños están estudiados para ser atemporales, es decir, ni dependen de las tendencias ni pasan de moda. Son cómodos, resistentes y, sobre todo, favorecen a todo tipo de cuerpos.

¿Qué proyectos de futuro tienes?

Estoy estudiando posibles colaboraciones, pero debo mantenerlo por ahora para mí hasta que esa idea esté materializada.

Acabamos de dar a luz una colaboración muy especial junto al Grupo Azotea en España para su nuevo proyecto en el Palmar, Cádiz, y otra con el Hotel Boutique Boavida en la Isla de Rote, en Indonesia. Ambos nos han dado la oportunidad de desarrollar los uniformes para todo su equipo y además ofrecerán prendas sostenibles a sus huéspedes y clientes.

Me motiva y me hace feliz ver como algunas empresas, grandes y pequeñas, deciden apostar por moda sostenible para vestir a sus trabajadores renunciando a ropa barata de bajo coste económico y gran agresión a la Naturaleza y las personas que la fabrican.