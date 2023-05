12 vestidos y faldas sueltecitos de la nueva colección de Mango que llevarán las mujeres de 30 y 50 años

Con junio a la vuelta de la esquina, nuestras tiendas favoritas han vuelto a lanzar una nueva colección de verano con prendas de lo más coloridas, en tendencia y muy sueltecitas, pues en esta época todas buscamos llevar looks que, además de que sean bonitos y elegantes, sean fresquitos y nos ayuden a soportar las altas temperaturas, como por ejemplo los pantalones fluidos largos, los cuales podemos combinarlos con chalecos o camisas blancas románticas. Quizá la tendencia más icónica de esta primavera y verano sean los vestidos de crochet, pues además de elevar cualquier look, podemos usarlos tanto para el día a día como para la noche, como por ejemplo este vestido en negro de crochet de Aitana, quien lo usó para dar un paseo por la playa pero también podemos usarlos para cuna ocasión especial con unas alpargatas de cuña. Además, otra prenda atemporal que no pasa de moda son las faldas midi, que son un must en nuestro armario tengamos 30 o 50 años, ya que son elegantes, sofisticadas y podemos llevarlas tanto con un estilo casual como uno más formal, como este look de falda midi de Mango de estampado negro y blanco de Pilar de Arce, quien lo combinó con otras prendas en negro, tratándose de un look de lo más sencillo y muy favorecedor.

A la hora de crear nuestra maleta de viaje para este verano, son muchas las prendas de fondo de armario que tenemos que tener para crear un sinfín de looks, por ejemplo, debemos optar siempre por ropa sencilla, sin muchos estampados y en tonos neutros, ya que así las podremos combinar con otras prendas. En cuanto a piezas de fondo de armario, Mango es la tienda por excelencia, ya que es una marca que se decanta por crear piezas atemporales que perduran en el tiempo. Sin embargo, un look no está completo sin unos buenos accesorios que eleven el look, como por ejemplo son los maxi pendientes a todo color, que nos salvarán de cualquier imprevisto en nuestras vacaciones, ya que darán ese toque de luz y color, completando así el look. Por ello, te enseñamos 12 vestidos y faldas que puedes encontrar ya Mango, la tienda por excelencia de toda amante de la moda.

Falda asimétrica estampada, de Mango (29,99 €)

Falda plisada asimétrica, de Mango (45,99 €)

Falda estampada lunares cinturón, de Mango (45,99 €)

Falda cruzada floral, de Mango (29,99 €)

Falda midi satinada, de Mango (29,99 €)

Falda cruzada satinada, de Mango (35,99 €)

Vestido punto rayas, de Mango (29,99 €)

Vestido estampado textura, de Mango (25,99 €)

Vestido estampado cruzado volante, de Mango (39,99 €)

Vestido satinado abertura, de Mango (39,99 €)

Vestido textura espalda cruzada, de Mango (25,99 €)

Vestido algodón vuelo, de Mango (29,99 €)

Estos son algunos vestidos y faldas sueltecitos que puedes encontrar en Mango y que serán un fondo de armario para este verano.