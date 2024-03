Estos son los básicos de fondo de armario de Mango que no dejaremos de usar esta primavera

¿Aún no tienes claro qué prendas son un imprescindible en tu armario esta primavera? No te preocupes, puede pasar que cuando nos adentremos en la web de nuestras tiendas favoritas como puede ser Mango, o entremos en algunas de sus tiendas, nos abrumemos de todas las prendas en tendencia que podamos encontrar allí. Por ejemplo, esta temporada de primavera el estilo 'coquette' está a la orden del día, y es que lo podemos encontrar desde en accesorios como los lazos para el pelo y las joyas de perlas hasta en mini faldas y chaquetas de punto, como por ejemplo esta chaqueta de punto de Rocío Osorno beige con abalorios, una prenda de Zara que, además de abrigar cuando bajen las temperaturas, es tan elegante que se convertirá en la prenda estrella del look. En cuanto al color, además de que el color rojo se ha hecho un hueco en nuestro armario durante los meses más gélidos del año, el estampado de leopardo es un sí, y lo llevan todas nuestras influencers favoritas como Sara Baceiredo o María Fernández-Rubíes y sus pantalones de animal print que combina con camiseta blanca y mocasines negros. Sin embargo, más allá de las tendencias, en la tienda de Mango, podemos encontrar prendas básicas de fondo de armario que nos acompañarán no solo esta primavera, sino también todas las siguientes.

Son prendas sencillas, clásicas y muy básicas, así como elegantes y atemporales. Podrían formar parte fácilmente de ese concepto 'armario cápsula' que todas tenemos en mente y que tenemos en nuestras perchas. Desde gabardinas en color camel hasta pantalones de pinza, pasando por camisas blancas con detalles románticos o camisetas en tejido tweed. Este último es un tejido que no pasa de moda y tan elegante y sofisticado que podrás usar tanto para el día a día con prendas más informales hasta para ocasiones especiales con falda midi de satén y Mary Jane. En este sentido, el mono es tan cómodo que todas las amantes de la moda han querido introducir en su armario esta primavera, y es que nos podrá salvar en más de una ocasión, por lo que, si no tienes todavía un mono entre tus perchas, esta es una buena ocasión para hacerlo. Sin más, te enseñamos un total de 6 prendas básicas de fondo de armario de Mango que no dejarás de usar esta primavera.

Mono con cinturón, de Zara (39,95 euros)

Mono con cinturón Zara

Top tweed, de Mango (29,99 euros)

Top tweed Mango

Camisa algodón detalles, de Mango (39,99 euros)

Camisa algodón detalles Mango

Pantalón recto lino, de Mango (39,99 euros)

Pantalón recto lino Mango

Short algodón bordados, de Mango (27,99 euros)

Short algodón bordados Mango

Falda satinada rayas, de Mango (39,99 euros)

Falda satinada rayas Mango

6 prendas sencillas, atemporales y básicas de fondo de armario de Mango, con ellas podrás hacer un sinfín de combinaciones y no cansarte de cada una de ellas. Así que hazte con estas (u otras parecidas) para vestir esta primavera.