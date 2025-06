Vestidos midi cómodos y estilosos que te llevan de la oficina al terraceo sin esfuerzo

Los vestidos son una de esas prendas que nos gusta llamar salvavidas sobre todo durante los meses más calurosos del año, ¿la razón?, nos evitan dolores de cabeza a la hora de no saber cómo combinar y lo más importante son ideales para derrochar estilo desde las 9 am a las 9 pm. Ahora que el calor se ha instalado definitivamente en nuestras rutinas y los días se alargan como una segunda oportunidad para disfrutar, no hay plan que nos entusiasme más que salir del trabajo, cambiarnos los tacones por unas sandalias cómodas (o no), y dejarnos caer por una terraza con amigas, vinito en mano y vestido infalible. Porque cuando el look acompaña, el plan mejora. Y junio está para eso: para exprimir cada rayo de sol con estilo.

Siempre que hablamos de vestimenta para el entorno laboral debemos tener varias premisas en cuenta: la comodidad es clave, pero también lo es la sofisticación, el largo adecuado y la versatilidad. Porque no se trata solo de vestir bien, sino de hacerlo con intención y sin esfuerzo, (más aún con altas temperaturas) sabiendo que lo que llevas puesto funcionará igual de bien en una reunión como en un afterwork.

Los vestidos midi que resuelven el día (y la noche)

Aquí una selección con sello fashionista que cumple con todos los requisitos: vestidos cómodos, estilosos y, lo más importante, capaces de acompañarte de la oficina al terraceo sin necesidad de pasar por casa.

Vestido midi hebilla lino, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi hebilla lino. Zara

Este diseño beige es el ejemplo perfecto de que menos es más. El lino, los botones clásicos y el cinturón estructurado lo convierten en un comodín infalible para esos días que empiezan con una reunión y terminan con cóctel.

Vestido midi combinado cinturón, de Zara (35,95 euros)

Vestido midi combinado cinturón. Zara

Lo tuyo es el estilo effortless con un twist de glamour. Este vestido tiene la elegancia necesaria para un día en la oficina y el extra de sofisticación que buscas al caer la tarde.

Vestido oyola, de Tinta y Bariloche (120 euros)

Vestido oyola. Tinta y Bariloche

Una explosión de color que derrocha alegría y espíritu boho. Si buscas un vestido que hable por ti (y reciba todos los piropos), este es el tuyo.

Vestido popelin halter, de Sfera (39,99 euros)

Vestido popelin halter. Sfera

Ideal para las amantes del estilo ballet-core. Su tono dulce (en tendencia) y su corte minimal lo convierten en el mejor antídoto para un lunes en la oficina.

Vestido camisero troquelado, de Sfera (29,99 euros)

Vestido camisero troquelado. Sfera

Perfecto para combinar con alpargatas o sandalias planas. Su aire relajado y femenino lo convierte en una apuesta segura si quieres ir arreglada sin esfuerzo.

Vestido algodón rayas, de Mango (39,99 euros)

Vestido algodón rayas. Mango

Las líneas verticales no solo alargan visualmente la silueta, también aportan un aire moderno y arquitectónico que enamora. Una apuesta sofisticada con guiño muy de experta en moda.

Vestido evasé tejido combinado, de Mango (25,99 euros)

Vestido evasé tejido combinado. Mango

Podría parecer básico, pero su caída fluida, escote redondeado y cintura ligeramente marcada lo convierten en un lienzo perfecto para sumar accesorios con personalidad.

Vestido midi cuello halter satinado, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Vestido midi cuello halter satinado. Massimo Dutti

Para quienes creen en el poder de las siluetas limpias. Este vestido en color teja es puro fondo de armario: te acompaña con sandalias al trabajo o con labios rojos y tacón a cenar.

No importa si tu plan es una reunión con la directora o una quedada improvisada en el rooftop más vibrante de la ciudad: estos vestidos midi te aseguran llegar con estilo a todos tus compromisos. Porque si hay una prenda que grita verano en la ciudad, es esta. Y sí, también grita otra ronda, por favor.