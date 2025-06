Cómo vestir bien en la oficina en verano: 5 looks para los 5 días de la semana

Sabemos que cada vez es más difícil conformar los 5 looks de oficina para los 5 días de la semana. Y todavía más cuando de repente nos hemos despertado con una media de 30 grados en varias localizaciones de España. Aunque no haya un código de vestimenta estricto en las oficinas, bien es cierto que existen ciertas normas no escritas que debemos cumplir en cualquier estación del año adaptándonos a las temperaturas. Sin embargo, vestir bien en tu lugar de trabajo sin desvincularte de las tendencias o siendo la más original es posible. Y nosotras te contamos cómo.

No queremos pasar nada de calor este verano, pero tampoco queremos romper esa imagen profesional dentro de la oficina. Pero, afortunadamente, tenemos a nuestra disposición un sinfín de alternativas que nos permiten comodidad, frescura y demostrar nuestro don por la moda. Con una buena selección de los materiales adecuados, cortes tradicionales o clásicos y estampados o colores alegres conseguiremos destacar entre todos los compañeros de trabajo. Por ello, hemos conformado una guía práctica para vestir bien en la oficina de lunes a viernes sin la necesidad de romper el dresscode.

Look 1

Para las oficinistas más enteradas de las tendencias de primavera-verano 2025, apostaremos por un conjunto en rosa empolvado de Zara conformado de top holgado y falda con vuelo sutil que elevaremos con collar al estilo maximalista de Lulàs Lulàs. En cuanto a los demás accesorios, seleccionaremos unos zapatos destalonados en negro de Even&Odd y un capazo de Mango. Perfecto para aquellas que quieren ir cómodas sin desvincularse del buen gusto.

Top en rosa empolvado, de Zara (26 euros)

Top en rosa empolvado. Zara

Falda en rosa empolvado, de Zara (30 euros)

Falda en rosa empolvado. Zara

Collar maximalista, de Lulàs Lulàs (40 euros)

Collar maximalista. Lulàs Lulàs

Zapatos destalonados, de Even&Odd (30 euros)

Zapatos destalonados. Even&Odd

Capazo, de Mango (40 euros)

Capazo. Mango

Look 2

¿Dónde están las chicas bohemias? Porque tenemos el look de oficina perfecto para las amantes de este estilo. Para ello cogeremos una camiseta básica en blanco de H&M junto con una falda de estampado étnico de Zara que combina con absolutamente todo. Junto con ello, añadiremos unos brazaletes de la misma marca española, así como unas bailarinas de rafia de Mango que te salvarán todas las emergencias estilísticas y a juego con el bolso de Parfois.

Camiseta básica en blanco, de H&M (rebajada a 22 euros)

Camiseta básica en blanco. H&M

Falda bordada, de Zara (36 euros)

Falda bordada. Zara

Brazaletes, de Zara (18 euros)

Brazaletes. Zara

Bailarinas de fibra natural, de Mango (40 euros)

Bailarinas de fibra natural. Mango

Bolso de rafia, de Parfois (30 euros)

Bolso de rafia. Parfois

Look 3

Si prefieres optar por una estética más pija a lo más veraniega. La solución la tenemos en Bershka con un conjunto de dos piezas de estampado de rayas en tonos rosados. Hablamos de un top de escote palabra de honor con dos tiras que se atan al cuello y unos pantalones de pernera ancha que ofrecen confort además de moda, moda y mucha moda. Lo completaremos con unas sandalias planas en negro de Pull&Bear, así como con un bolso trenzado al tono de Stradivarius.

Top de rayas, de Berhska (16 euros)

Top de rayas. Bershka

Pantalones de rayas, de Bershka (26 euros)

Pantalones de rayas. Bershka

Sandalias planas, de Pull&Bear (26 euros)

Sandalias planas. Pull&Bear

Bolso trenzado, de Stradivarius (26 euros)

Bolso trenzado. Stradivarius

Look 4

Un estilismo casual infallible tanto dentro de la oficina como fuera en el afterwork. Cogeremos una camisa de cuadros fluida en tonos marrones y blanco de Massimo Dutti junto con unos vaqueros anchos en blanco de Parfois. En relación con los complementos, seleccionaremos unas sandalias de tacón sensato en chocolate de Mango y un bolso en la misma tonalidad de la firma portuguesa.

Camisa de cuadros, de Massimo Dutti (60 euros)

Camisa de cuadros. Massimo Dutti

Vaqueros en blanco, de Parfois (36 euros)

Vaqueros en blanco. Parfois

Sandalias de tacón en chocolate, de Mango (30 euros)

Sandalias de tacón en chocolate. Mango

Bolso perforado, de Parfois (28 euros)

Bolso perforado. Parfois

Look 5

Los vestidos no pueden faltar dentro de los looks de oficina, por ello no hemos dudado en mostrar este de lino de Mango Outlet que sienta a la perfección con alpargatas de cuña de Zara. Y, para darle un toque más fresco, confiaremos en un bolso de hombro en tono menta de Misako, así como de un coletero bicolor de Mango.

Vestido de lino, de Mango Outlet (50 euros)

Vestido de lino. Mango Outlet

Alpargatas de cuña, de Zara (40 euros)

Alpargatas de cuña. Zara

Coletero bicolor, de Mango (13 euros)

Coletero bicolor. Mango

Bolso de hombro, de Misako (28 euros)

Bolso de hombro. Misako

Durante la temporada de verano tenemos infinitas posibilidades de sacar partido a nuestro fondo de armario respetando los protocolos dentro de la oficina. Juega con tu creatividad, arriésgate a ser diferente al resto de tus compañeras y conviértete en todo un ejemplo.