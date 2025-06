Nuria Roca tiene el conjunto negro más favorecedor para marcar estilo en la oficina a cualquier edad

Si hay algo que nos chifla de Nuria Roca es su capacidad camaleónica a la hora de vestir, la presentadora valenciana tiene uno de esos armarios tan eclécticos como funcionales que te arreglan cualquier look. Y es que si la semana pasada en la tertulia de los jueves de 'El Hormiguero' junto a Tamara Falcó sacó su lado más salvaje, esta semana, ha optado por un 'total look' negro con el mismo resultado, un estilismo ideal para copiar durante todo el mes de junio.

No sabemos por qué, pero muchas veces crear un outfit apto para ir a la oficina nos cuesta una barbaridad, y no hablemos de cuando las temperaturas suben y tenemos que conseguir estar fresquitas a la par que elegantes. Pues bien, eso para la periodista parece no ser ningún reto, ¿la prueba definitiva?, el pedazo de look que se ha marcado para dar la bienvenida al mes de junio desde los platós de Atresmedia. La verdad es que si nos pusiéramos a pensar en el estilismo perfecto para llevar estas semanas al trabajo sería uno muy similar al de Nuria Roca con chaqueta de manga corta y pantalón de traje en negro, un look que sirve tanto para una mañana de reuniones como para una tarde de 'afterwork' o cena romántica.

El look de Nuria Roca en el Hormiguero

Los trajes se han convertido en los aliados imprescindibles de las mujeres con más estilo para empezar la semana en la oficina, su versatilidad, sofisticación y aire businesswoman han hecho que no queramos llevar otra cosa al trabajo incluso en verano. Desde que en los años 20 Coco Chanel dijera que 'El negro lo tiene todo. Es la elegancia en su máxima expresión.' El color negro se ha ganado con creces el título de más elegante de la paleta cromática, ya sea en forma de vestido midi o traje de chaqueta y pantalón. La clave para seguir llevando negro en los meses de más calor reside en acortar sus medidas y buscar tejidos ligeros que te ayuden a traspirar.

Chaqueta de manga corta, de Sandro (295 euros)

Chaqueta de manga corta. Sandro

Chaqueta estilo 'cropped' de color negro con cuello camisa y detalle de botones de oficial en color dorado.

Pantalón de traje, de Sandro (245 euros)

Pantalón de traje. Sandro

Pantalón de talle alto en color negro, bolsillos ribeteados y pierna ancha.

Lo bueno que tienen este tipo de conjuntos es que funcionan igual de bien juntos, su juego de proporciones es ideal para crear ese efecto tipazo tan estilizador, como separados, la chaqueta con vaqueros o los pantalones con un camiseta blanca tipo 'rib' te ayudarán a conseguir ese estilo casual-chic que tanto triunfa fuera de las oficinas. Así que ya lo sabes si necesitabas inspiración en clave fashion para la semana que viene, haz como Nuria y te aseguramos que el resultado será de auténtica experta en moda.