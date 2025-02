6 looks para empezar febrero en la oficina y triunfar

Sin ser conscientes de ello, enero ha pasado demasiado rápido. Y es que, hace dos días estábamos hablando de los looks para volver a la oficina y convertirte en la mejor vestida, incitando a nuestras lectoras a jugar con el 100% de su armario sin tener miedo al error. Gracias tanto a las tendencias que hemos cazado durante estas últimas semanas como a todas las adquisiciones de las rebajas de Zara, Mango o H&M, entre otras marcas, hemos vuelto a coger ideas de cómo triunfar en tu estilismo de oficina en febrero.

Vestir para ir al trabajo de manera original no es tan complicado como pensamos. Sabemos que la noche anterior te comes la cabeza para descifrar cuál es el mejor estilismo para destacar en la oficina, pero sin desentonar demasiado. No obstante, en la actualidad tenemos a nuestra disposición cientas de alternativas fashionistas, modernas e idóneas que se adecúan a nuestro propio estilo, ya sea mucho más clásico o más desenfadado. Porque está muy bien seguir confiando en los trajes sastre para apostar por la elegancia absoluta, pero ahora no debemos tener miedo por recurrir a la combinación más comfy de cárdigan de punto y vaqueros rectos con bailarinas. Porque las normas del juego han abierto sus límites para otorgarnos la máxima libertad en crear distintos looksde oficina de lo más personales.

Look 1

Comenzamos por uno de los estilismos más clásicos, así como confiados: los looks ejecutivos de trajes monocromáticos. Cogeremos uno de los modelos de rebajas de Zara más rentables a tener en el fondo de armario gracias al detalle del strass en ambas piezas. Una alternativa tradicional, pero con un toque creativo que llamará la atención. Y más, si lo combinamos con los zapatos destalonados metalizados de H&M para apostar por la comodidad absoluta.

Americana con strass, de Zara (rebajada a 18 euros)

Pantalones con strass, de Zara (rebajados a 10 euros)

Zapatos destalonados, de Parfois (rebajadas a 13 euros)

Bolso metalizado, de Misako (30 euros)

Look 2

Seguimos con las alternativas más elegantes, como este total look en crudo de Mango. Hablamos de una chaqueta crop de cuello subido y cierre de botón a presión metalizado y una falda de corte recto y midi que siempre funciona en los looksde oficina. Esta vez, apostamos por unos zapatos de tacón sensato de la misma marca española, así como por un bolso bandolera en granate de Sandro para añadir un toque de uno de los colores más en tendencia de esta temporada.

Chaqueta crop, de Mango (60 euros)

Falda midi, de Mango (26 euros)

Zapatos de tacón sensato, de Mango (rebajados a 18 euros)

Bolso bandolera, de Sandro (385 euros)

Look 3

Nos dirigimos a las amantes del estilo de Dior en la década de los 40. ¿Quién no querría replicar el icónico New Look de la firma francesa? Se trata de una opción sofisticada que ha conseguido no pasar nunca de moda. Y gracias a las marcas low cost podemos conseguir las prendas esenciales a un precio económico. Comenzando por la americana entallada que ahora mismo está rebajada en Zara, así como de la falda de vuelo en blanco de Massimo Dutti. Ahora bien, si no eres fan de las alturas, recomendamos estas bailarinas bicolores de H&M y un bolso al estilo maximalista para romper con la estética y ofrecer un respiro más moderno y actual.

Americana entallada, de Zara (rebajada a 13 euros)

Falda de vuelo, de Massimo Dutti (70 euros)

Bailarinas bicolor, de H&M (20 euros)

Bolso maxi, de Massimo Dutti (rebajado a 129 euros)

Look 4

Si te consideras una mujer con un estilo más casual, desenfadado y seguidora de las tendencias, tenemos el look de oficina perfecto para comenzar febrero. En Zara hemos encontrado este cárdigan con cinturón incorporado de lo más cozy que sienta fenomenal con los icónicos vaqueros de cintura cruzada, así como de las bailarinas de tachuelas en Mocha Mousse de Bimba y Lola. Por último, es esencial hacernos con un bolso maletín que tan de moda está en estos momentos, como este modelo de It's Lava (perfecto para decorar con charms de Zara Kids súper rebajados).

Cárdigan con cinturón, de Zara (40 euros)

Vaqueros de cintura cruzada, de Zara (36 euros)

Bailarinas con tachuelas, de Bimba y Lola (185 euros)

Bolso maletín, de It's Lava (140 euros)

Look 5

Las combinaciones de camisas clásicas con faldas no pueden faltar en los estilismos de oficina para convertirte en la compañera de trabajo con mejor estilo. Esta vez, hemos seleccionado esta camisa de Sfera con un fit más entallado para estilizar la silueta y una falda de efecto piel, de corte midi y con un acabado en vuelo de lo más original y de la misma firma. Lo completaremos con botas de caña alta y tacón bajo y tampoco nos olvidaremos del bolso de hombro de efecto piel a tono de la falda.

Camisa clásica, de Sfera (26 euros)

Falda de efecto piel, de Sfera (26 euros)

Botas de caña alta, de Ba&sh (rebajadas a 272 euros)

Bolso de efecto piel, de Mini&Rose (179 euros)

Look 6

¿Dónde están las amantes de los vestidos? Porque también hemos dado con el perfecto para destacar tanto dentro como fuera de la oficina en febrero. Uno de los últimos lanzamientos de Mango ha sido este vestido de estampado animal, de mangas acampanadas, cuello caja y confeccionado con material ligero y vaporoso. Queda perfecto con botas de tacón ancho en granate que encontramos en Bershka, así como bolso de mano a tono (pero, bastante grande) de Longchamp.

Vestido de estampado animal, de Mango (60 euros)

Botas de caña alta, de Bershka (50 euros)

Bolso de mano, de Longchamp (120 euros)

Las reglas o normas en relación con cómo vestir para ir a la oficina han desaparecido (o, por lo menos, se han suavizado). Hecho que nos ha permitido jugar mucho más con nuestro fondo de armario, apostando por patrones, estampados o calzados más creativos o no tan vistos dentro de nuestro lugar de trabajo. ¿Cuál de todas estas opciones encaja más contigo?