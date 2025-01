Carmen Lomana tiene el minivestido negro perfecto que hemos encontrado en las rebajas de Zara por 8 euros

¿Quién no necesita un minivestido negro en su fondo de armario? Carmen Lomana tiene demasiado claro que se trata de un esencial del que no podemos prescindir en ninguna época del año. Y así lo ha demostrado con un modelo de lo más elegante, perfecto para las mujeres de todas las edades para cualquier ocasión formal o, incluso, para completar los looks de oficina. Como por experiencia sabemos que es una pieza todoterreno a la que recurrimos frecuentemente en una emergencia estilística, queremos analizar al detalle el favorito de Carmen Lomana.

Venimos de hablar sobre los looks de las invitadas a los Premios Feroz 2025, donde tanto los vestidos como el color negro han sido la máxima tendencia. Y Carmen Lomana lo sabe. Por ello, tampoco ha dudado en confiar en este minivestido en dicha tonalidad. Confesamos que nos encantaría tener el armario de la periodista para beneficiarnos de todas sus piezas de diseñador, así como sofisticadas con las que siempre acaba sorprendiéndonos. Porque, aunque siempre mantenga un estilo clásico, cuenta con esenciales que todas nosotras utilizamos en nuestro día a día. De la misma manera que confirmamos que su blusa con lazada (muy socorrida por las royals europeas o las chicas pijas como Teresa Urquijo) se ha convertido en un nuevo básico, también ocurre con el little black dress al estilo Chanel. Y es que Carmen Lomana se ha abierto sentimentalmente con todos los espectadores con un minivestido negro de lo más favorecedor. Hablamos de un modelo de cuello caja, manga largas, doble volante y silueta recta que otorga tendencia, pero sin desvincularse de la comodidad absoluta. Lo ha completado con medias transparentes a tono, zapatos de tacón de estampado de lunares y detalle de broche que no puede faltar para potenciar la elegancia.

Carmen Lomana con minivestido en negro. @euprepio_padula

El minivestido de Carmen Lomana en Zara por 8 euros y cómo combinarlo

Siempre que Carmen Lomana nos obsesiona con una nueva prenda de vestir, accesorio o calzado, intentamos encontrar el mismísimo modelo o, por lo menos, una opción de lo más similar posible. Esta vez, hemos dado con el minivestido en negro en las rebajas de Zara por solamente 8 euros. Se trata de un diseño de cuello ligeramente subido, manga larga y sutil corte asimétrico en la falda con doble volante. Una alternativa de lo más funcional si deseas replicar el look de Carmen Lomana.

Minivestido en negro, de Zara (rebajado a 8 euros)

Minivestido en negro. Zara

Los minivestidos negros son idóneos para recurrir a ellos siempre y cuando no sepas qué ponerte. Tanto si tienes que ir al trabajo con medias transparentes, bailarinas y americana o de manera casual con botas de caña alta y abrigo de efecto pelo. ¡Tiene muchísimas posibilidades!