Zara Kids ha lanzado los charms más baratos, bonitos y en tendencia con los que decorarás todos tus bolsos

Nos encanta jugar con los charms. En la actualidad se han alejado de su función principal (decorar las llaves) para extrapolarse a distintos complementos del sector de la moda con la intención de decorarlos. Recordemos el momento icónico (terroríficos para algunos o adorables para otros) en el que se empezaron a llevar en el calzado, sobre todo en los cordones de las zapatillas deportivas. Hablamos de una tendencia que resonó tanto en las pasarelas de moda como en el street wear, ofreciendo mucha personalidad a todas las propuestas estilísticas. Ahora bien, desde la temporada de primavera-verano 2024, hemos presenciado otro cambio de uso en cuanto a los charms. Ahora se están empezando a llevar como llaveros en un sinfín de modelos de bolsos, que nos recuerdan a la estética dosmilera o a los personajes icónicos de dicha época que hacían recurso de esta moda cíclica. Lo cierto es que hemos cazado esta idea creativa de los desfiles SS24 de las marcas de lujo (como Chanel, Miu Miu, Balenciaga o Fendi), pero se trata de un recurso que empleábamos entre la década de los 80 a través de la incorporación de pañuelos o cadenas a nuestros bolsos. Eso sí, anteriormente se recurría de manera sutil o minimalista, a diferencia de estos momentos donde el maximalista es el mayor protagonista. A todo ello le siguen una propuesta de diseños de lo más exuberante o atrevida, así como la combinación de colores o estampados.

A lo largo de estos meses, hemos visto cómo las firmas de lujo se han unido a esta tendencia tan innovadora, así como distintiva. Hablamos de llaveros con el logo de Loewe, el icónico oso de Prada de 550 euros o los monederos mini de Yves Saint Laurent. No obstante, las editoras de moda se han obsesionado con aquellos de las marcas low cost que ponen a nuestro alcance la tendencia nostálgica a un precio súper asequible. Hasta no paramos de ver por las calles los charms más modernos de en estos momentos en formato Sonny Angels o Labubus que invaden todos los bolsos, así como captan la atención de todos. No obstante, si tenemos que hablar de la marca española que tampoco ha dudado de lanzar su colección de charms para los bolsos más irresistible es Zara (pero, en la sección Kids). De la misma manera que nos ocurre con los complementos para el cabello, en la sección infantil hemos encontrado los llaveros más originales en forma de oso, corazón o perro que no superan los 10 euros. Y nuestra redacción ha querido compartirlo con nuestros lectores para que no pasen la oportunidad de hacerse con ellos antes de que pase esta fiebre por los charms para bolsos.

Llavero de corazón, de Zara Kids (10 euros)

Llavero de corazón. Zara Kids

Llavero de conejo, de Zara Kids (10 euros)

Llavero de conejo. Zara Kids

Llavero de panda, de Zara Kids (10 euros)

Llavero de panda. Zara Kids

Llavero de perro, de Zara Kids (10 euros)

Llavero de perro. Zara Kids

Llavero de oso, de Zara Kids (10 euros)

Llavero de oso. Zara Kids

No cabe duda de que los llaveros para bolsos serán la tendencia más exuberante que veremos por los estilismos de street wear. Con estos precios económicos de Zara Kids, podrás ir cambiando de modelo todos los días.