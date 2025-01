7 looks para volver a la oficina y convertirte en la mejor vestida

Enero ya está aquí y con él la vuelta a la oficina. No te vamos a mentir, cada año se nos hace más cuesta arriba, pero tranquila no hay nada como una buena dosis de inspiración (fashion) para subirnos el ánimo y justo por eso hemos decidido compartir con vosotras 7 looks con los que te convertirás en la mejor vestida (y no se te hará tan complicado salir de la cama por las mañanas). Parece mentira que hace nada estábamos corriendo de aquí para allá en un afán de completar nuestra lista de tareas navideñas y ahora todo en lo que podemos pensar son rebajas, rebajas y más rebajas.

Volver a la oficina y ser la mejor vestida de tus compañeras no tiene por qué significar romperte la cabeza todas las noches o mañanas para llevar las últimas tendencias antes que nadie ni gastarte un dineral en rebajas (y prendas que solo te durarán una temporada), por eso con estos 7 looks hemos querido representar ideas que puedes hacer fácilmente con básicos que tienes en el armario o si así lo quieres hacerte con ellos en las rebajas, la decisión es tuya. Desde vestidos de punto, abrigos de pelo, o sudaderas estas son nuestras ideas para que vuelvas a la oficina en enero y seas la mejor vestida sea cual sea tu estilo.

Look 1

Empezamos la lista con básicos y tendencias (que se convierten en básicos). Un abrigo corto efecto pelo es la prenda tendencia del invierno y más si la consigues en marrón, combinado con un jersey básico de cuello redondo y unos vaqueros anchos de tiro alto tendrás un look de oficina fácil, calentito y estiloso.

Abrigo corto efecto pelo, de Zara (rebajado a 59,99 euros)

Abrigo corto efecto pelo Zara

Jersey punto cuello redondo, de Mango (rebajado a 22,99 euros)

Jersey punto cuello redondo Mango

Jeans trf wide leg tiro alto, de Zara (rebajados a 25,99 euros)

Jeans trf wide leg tiro alto Zara

Look 2

Seguimos con un abrigo de líneas sencillas y cinturón, este pequeño detalle ayuda a estilizar hasta los looks más bastos, nosotras somos muy fans de los jerséis tipo polo (que si no tienes en tu armario seguro que los hombres de tu vida te prestan) y combinados con unos pantalones de traje en marrón chocolate es una apuesta segura.

Abrigo midi cinturón, de Stradivarius (69,99 euros)

Abrigo midi cinturón Stradivarius

Jersey polo punto rombos, de Zara (rebajado a 19,99 euros)

Jersey polo punto rombos Zara

Pantalón barrel 100% lino, de Massimo Dutti (rebajado a 45,95 euros)

Pantalón barrel 100% lino Massimo Dutti

Look 3

En este caso cambiamos los abrigos por una capa, ese aliado de estilo que promete causar sensación en 2025. Apuesta por un total look en verde, debajo de la capa añade una sudadera o jersey más una camiseta básica de algodón para esas mañanas heladoras de enero y unos pantalones estilo cargo para un outfit de lo más trendy.

Capa punto ribete contraste, de Mango (rebajado a 49,99 euros)

Capa punto ribete contraste Mango

Sudadera borreguito cremallera, de Mango (rebajada a 39,99 euros)

Sudadera borreguito cremallera Mango

Camiseta manga larga cuello redondo, de Mango (rebajada a 9,99 euros)

Camiseta manga larga cuello redondo Mango

Pantalón balloon algodón, de Bershka (rebajado a 19,99 euros)

Pantalón balloon algodón Bershka

Look 4

Volvemos con los abrigos, pero en este caso de corte corto, camisa de lino y falda midi con vuelo. Una opción ideal para las chicas más clásicas de la oficina.

Abrigo corto cruzado, de Zara (rebajado a 25,99 euros)

Abrigo corto cruzado Zara

Camisa básica lino, de Zara (rebajada a 17,99 euros)

Camisa básica lino Zara

Falda midi vuelo, de Massimo Dutti (rebajada a 39,95 euros)

Falda midi vuelo Massimo Dutti

Look 5

No hay prenda más versátil que un mono, es sin duda mi go-to cuando no sé qué ponerme y el tiempo apremia, encuentra uno de pana como este y te aseguro que no te lo dejarás de poner, palabra de editora de moda.

Chaqueta de piel borrego sintética, de Primark (38 euros)

Chaqueta de piel borrego sintética Primark

Mono manga acampanada, de Mango (rebajado a 35,99 euros)

Mono manga acampanada Mango

Look 6

Si eres de las que se pone vestidos hasta en enero seguro que ya tienes más de uno de punto en el armario, los colores ganadores esta temporada serán los verdes, marrones y similares. Combínalos con chaquetas de borreguillo o doble faz para un resultado muy cozy.

Chaqueta con capucha en borreguillo sintético, de Primark (40 euros)

Chaqueta con capucha en borreguillo sintético Primark

Vestido punto cuello vuelto, de Mango (rebajado a 25,99 euros)

Vestido punto cuello vuelto Mango

Look 7

No hay ciudad de Europa por la pasees en invierno y no te choques con abrigos acolchados, cortos, largos, son calentitos y versátiles, dos de las máximas que adoramos estos meses. Para un look casual y muy comfy hazte con una sudadera básica y unos jeans rectos (siempre de tiro alto) y conviértete en la envidia de 'la ofi'.

Abrigo padding largo, de Stradivarius (49,99 euros)

Abrigo padding largo Stradivarius

Sudadera felpa básica, de Zara (15,95 euros)

Sudadera felpa básica Zara

Jeans rectos tiro alto, de Pull & Bear (29,99 euros)