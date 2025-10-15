Sara Carbonero tiene la chaqueta larga de punto más bonita del otoño (y está rebajada a 35 euros)

La chaqueta más viral de Slowlove, la firma de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, vuelve a convertirse en objeto de deseo esta temporada. Se trata de una chaqueta de punto calado, larga y con aire bohemio, ideal para combinar con vaqueros, botas y camisetas básicas en los días de entretiempo. Y lo mejor de todo es que ahora puede conseguirse a mitad de precio, por 35 euros (antes 69,99 euros), en la web de la marca.

El punto más especial de la temporada

Slowlove ha convertido el punto en su seña de identidad, y esta chaqueta es el ejemplo perfecto. Fabricada con hilatura sostenible, presenta un diseño de tejido calado, escote en pico, manga larga acampanada y bajo evasé, lo que le aporta movimiento y ese toque relajado que tanto caracteriza el estilo de Sara Carbonero.

Su corte largo, que roza los tobillos, la convierte en una prenda versátil que puede llevarse abierta, cerrada o incluso como vestido tipo túnica con cinturón. El resultado es siempre el mismo: un look cálido, natural y tremendamente favorecedor.

Así la combina Sara Carbonero

En las imágenes compartidas por el perfil oficial de Slowlove, Sara Carbonero demuestra por qué esta prenda es un básico de fondo de armario. La periodista la lleva con vaqueros de tiro alto y pernera ancha, una tendencia muy setentera que arrasa esta temporada, y un pañuelo de lana marrón anudado al cuello.

El look mezcla a la perfección lo boho y lo urbano, una fórmula que se ha convertido en marca de la casa. La textura del punto, el color neutro y los detalles artesanales del diseño crean una estética relajada pero cuidada, perfecta para el día a día.

El estilo boho chic más auténtico

La chaqueta larga de punto de Slowlove puede transformarse en múltiples estilismos según cómo se combine. Con vaqueros anchos y zuecos de madera, como en la campaña de la marca, desprende un aire folk irresistible. Pero también funciona con vestidos vaporosos, botas altas o pantalones de cuero, adaptándose tanto a un look de oficina como a un plan de fin de semana.

Su tono beige claro combina con todo y aporta luminosidad al rostro, mientras que la silueta fluida estiliza la figura. Además, al estar confeccionada en punto sostenible, suma puntos en sostenibilidad y confort.

Una prenda clave (y con descuento)

Por 35 euros, esta chaqueta es una de esas compras que merece la pena hacer antes de que se agote. Su diseño atemporal y su calidad hacen que sea una prenda de entretiempo perfecta, tanto para el otoño como para los primeros meses de invierno.

Chaqueta punto larga. Cortesía Slowlove

En definitiva, la chaqueta larga de punto de Slowlove resume a la perfección el estilo de Sara Carbonero: natural, femenino, con guiños bohemios y siempre con un toque personal. Una prenda versátil, cómoda y con alma, que ya es una de las más deseadas del otoño.