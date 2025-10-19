La gabardina de Georgina Rodríguez que confirma por qué es la chaqueta comodín de las que mejor visten en otoño

Georgina Rodríguez ha pasado de la Semana de la Moda de París, donde atendió a desfiles como el de Balenciaga, a la de Arabia Saudí, y lo ha hecho con un estilismo que encapsula toda la sofisticación que le podíamos pedir a un look de otoño. Y para el que solo ha necesitado esa chaqueta que tan bien define la época del entretiempo, una gabardina o trench.

La prometida de Cristiano Ronaldo aprovecha cada ocasión que tiene para mostrar su pasión por la moda, ya sea en clave invitada de lujo en las alfombras rojas más importantes del mundo, defendiendo el estilo "sporty-chic" que tanto le gusta o derrochando sofisticación sin esfuerzo, porque sí, Gio, también entiende de eso. Y lo hace a las mil maravillas.

Las gabardinas clásicas, el comodín más estiloso del otoño

A lo largo de las décadas, pocas prendas han sabido resistir el paso del tiempo como lo hace la gabardina clásica. Desde Audrey Hepburn bajo la lluvia en "Desayuno con Diamantes" hasta los estilismos más actuales de las "it girls" internacionales, este abrigo ligero sigue siendo sinónimo de elegancia sin esfuerzo. Su silueta estructurada, su cinturón que realza la figura y su versatilidad infinita la convierten en el comodín infalible para los meses de entretiempo. Y es que, cuando el clima se vuelve impredecible, las mujeres que mejor visten lo saben: una buena gabardina beige es la clave para mantener el equilibrio perfecto entre funcionalidad y sofisticación.

Puede que esta temporada estemos viendo otras alternativas en tejidos de ante, cuero o incluso denim, pero las "insiders" no hacen más que defender el poder de la típica gabardina en la tonalidad cromática más clásica de todas. La última prueba la hemos visto este fin de semana con el look que se ha marcado Gio en la Riyadh fashion week.

El look de Georgina en Riyadh: elegancia con guiño árabe

En su última aparición, Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar que entiende perfectamente el lenguaje de la moda. La influencer y empresaria se enfundó una gabardina en tono arena, de silueta fluida y mangas troqueladas, que aportaban un punto artesanal y rompían la rigidez del diseño tradicional. Con el cinturón anudado a la cintura y un bolso mini de Hermés negro que se podría decir ya es marca personal, Gio ha conseguido transformar una pieza básica en un auténtico look de pasarela.

El detalle del pañuelo coordinado al cuello, en homenaje a la cultura saudí, añadió una nota de sofisticación que no pasó desapercibida. El maquillaje luminoso, las joyas discretas y el moño pulido completaron un estilismo que podría resumirse en una frase: minimalismo con alma de lujo.