El estampado tartán vuelve con fuerza: así lo llevan las que más saben de moda

Es pensar en los armarios de las mujeres con estilo clásico otoñal y el estampado tartán es de lo primero que aparece en nuestra mente. Un print que lleva décadas reinventándose sin perder su esencia y que esta temporada vuelve a reclamar su lugar como protagonista absoluto del entretiempo. Desde las faldas cruzadas que nos transportan a los años 90 hasta los conjuntos coordinados que beben del espíritu british, el tartán promete conquistar tanto los looks de oficina como los de fin de semana.

Las prescriptoras de moda lo tienen claro: se lleva en clave sofisticada, jugando con las proporciones y apostando por tonos que van del verde oliva al burdeos o los marrones ahumados. La clave está en equilibrar su energía clásica con siluetas modernas o tejidos inesperados. Aquí, una selección de piezas que demuestran por qué este estampado sigue siendo sinónimo de estilo temporada tras temporada.

Un clásico británico que conquista el 2025

El tartán ha dejado de ser exclusivo de looks de inspiración "preppy" o universitaria. Este año lo vemos en conjuntos coordinados, blazers de aire relajado y camisas oversize que se combinan con pantalones de lana o vaqueros rectos para un efecto "effortless". La diferencia está en cómo se lleva: con volúmenes estratégicos, accesorios contemporáneos y una paleta que va más allá del típico rojo escocés.

Blazer fluida cuadros zw collection, de Zara (79,95 euros)

Un ejemplo perfecto de cómo este patrón puede adoptar una actitud cool office-ready cuando se combina con piezas neutras y joyas doradas. Su estructura relajada y el contraste entre el verde y el marrón transmiten un aire sofisticado pero nada encorsetado.

Camisa cuadros ramio zw collection, de Zara (49,95 euros)

Las camisas se suman a esta corriente con tejidos ligeros y patrones diluidos. Este modelo de Zara aporta ese toque retro revival que tanto se busca esta temporada. Ideal para llevarla abierta con una camiseta blanca debajo o abotonada hasta el cuello bajo una chaqueta de cuero.

Blusa de mujer con escote pico, cuello plisado y cinturón a juego, de The Are (59,95 euros)

Y para las que prefieren un look más romántico, este diseño es una flechazo instantáneo en su versión más femenina y sutil. Su lazada marca la cintura y convierte cualquier combinación con jeans o pantalones de pinzas en un acierto seguro.

Pantalón cuadros con lana zw collection, de Zara (69,95 euros)

El tartán también pisa fuerte en clave tailoring. Este pantalón de Zara demuestra que los cuadros pueden ser sinónimo de sofisticación y no solo de estilo informal. Su caída estructurada y la gama de verdes y tostados lo convierten en una apuesta segura para combinar con camisas blancas o jerséis de punto grueso.

Falda cruzada, de H&M (37,99 euros)

Si lo tuyo son los conjuntos más femeninos, esta falda midi recupera la esencia clásica del tartán con un corte lápiz y abertura lateral. Combínala con botas altas y una camisa fluida para un look working girl con guiños noventeros.

Vestido Emilie estampado cuadros, de Miphai (149,99 euros)

Vestido Emilie estampado cuadros. Miphai

La reinterpretación más sofisticada del tartán. Con mangas abullonadas y un patrón cruzado que estiliza la silueta, es la prueba de que los cuadros también pueden ser sinónimo de sensualidad y elegancia. Combínalo con sandalias doradas o botas altas según la ocasión y deja que sea el protagonista absoluto de tus planes de otoño.

Cómo llevar el tartán este otoño

El truco está en no sobrecargar. Opta por una sola prenda protagonista con este estampado y combínala con básicos lisos en tonos neutros como beige, gris, marrón o verde seco. Si eres más atrevida, atrévete con el total look coordinado en clave contemporánea: blazer y pantalón a juego con accesorios metálicos y maquillaje natural. El tartán ha vuelto, sí, pero con un giro más relajado, urbano y femenino que lo convierte en la apuesta definitiva del otoño 2025.