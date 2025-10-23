Dulceida cumple 36: así ha evolucionado su estilo desde sus inicios hasta convertirse en icono de moda española

Parece que fue ayer cuando una joven Aida Doménech se ganaba el corazón de miles de españolas y españoles como una de las pioneras en la industria influencer, desde ese momento ha pasado ya una década, y hoy con motivo del 36 cumpleaños de la catalana, hacemos un repaso por algunos de esos estilismos que han marcado la evolución de una de las prescriptoras de contenido más importantes a nivel nacional.

A lo largo de los años, Dulceida ha pasado de ser una de las chicas más influyentes del "street style" barcelonés a una auténtica empresaria del universo digital, asistiendo a los desfiles más exclusivos y protagonizando campañas con firmas internacionales. Su estilo ha evolucionado al mismo ritmo que la moda, adaptándose a las tendencias sin perder esa esencia auténtica y atrevida que la caracteriza. De los vestidos color mostaza y el espíritu boho de sus primeros años a los looks sofisticados y estructurados que luce hoy sobre la alfombra roja, Dulceida ha construido una identidad estética que combina sensualidad, carisma y elegancia contemporánea.

El estilo sencillo de sus inicios

En sus primeras apariciones públicas, Dulceida apostaba por un estilo sencillo y luminoso. Este vestido largo amarillo de tirantes finos, firmado por Mango, reflejaba la naturalidad de aquella joven que comenzaba a hacerse un nombre en la moda. Un look fresco, alegre y veraniego que marcó el inicio de su identidad fashion.

Dulceida en 2015. gtres

Glamour metalizado en San Sebastián

Su salto a la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián fue toda una declaración de intenciones. Aida escogió un vestido metalizado con escote profundo y abertura lateral, un diseño que desprendía fuerza, sofisticación y madurez. Este look marcó un antes y un después: Dulceida ya jugaba en la liga de las "it girls" que dominan el arte del impacto sin renunciar a la elegancia.

Dulceida en el Festival de San Sebastián. gtres

Plumas y color en clave invitada

Para esta gala de los Premios 40, Dulceida volvió a demostrar su dominio del riesgo estilístico con un minivestido fucsia de plumas en los hombros. Una propuesta divertida, moderna y llena de actitud que reafirmaba su sello personal: nunca pasa desapercibida y siempre encuentra el equilibrio entre la tendencia y la autenticidad.

Dulceida en los Premios 40. gtres

Aires románticos en los Premios Goya

El vestido empolvado con transparencias que lució en esta edición de los Premios Goya fue uno de los grandes momentos de su carrera sobre la alfombra roja. Con un diseño etéreo de tul y bordados florales, Dulceida nos mostró su faceta más romántica y sofisticada. Fue la prueba de que podía pasar del "street style" más atrevido al glamur más delicado con cero esfuerzo.

Dulceida en los Premios Goya. gtres

La Dulceida más parisina

Convertida ya en invitada internacional, Aida acudió al desfile de Dior con un conjunto de chaqueta y minifalda estructurada, boina de piel y botas altas. Un look con sello francés que mezclaba la feminidad clásica de la "maison" con su propio toque rebelde. El bolso Lady Dior en burdeos completaba una de sus apuestas más aplaudidas.

Dulceida en un desfile de Dior. gtres

Guiños utilitarios en las semanas de la moda

Otro de nuestros estilismos favoritos es este durante la Semana de la Moda de Milán. Dulceida se decantó por un conjunto en tonos tierra compuesto por chaqueta cropped, camisa verde lima y pantalones de pinzas, rematado con boina y stilettos rojos.

Dulceida en la semana de la moda de Milán. gtres

Plumas, glamur y madurez estilística

En esta la alfombra roja del Festival de Málaga, la influencer volvió a deslumbrar con un vestido negro palabra de honor con plumas en blanco y una cola de vértigo. Este look, digno de una estrella de cine, simboliza su actual etapa: la de una mujer segura, elegante y completamente consciente de su poder como icono de moda.

Dulceida en el Festival de Málaga. gtres

Maternidad con estilo

Durante su embarazo, Dulceida sorprendió con un conjunto blanco de encaje que dejaba al descubierto su tripita, reivindicando la belleza natural de esta etapa. Con ella se abrió un nuevo camino en estilismos premamá, confirmando que durante esta etapa no es necesario renunciar al estilo.

Dulceida look premamá. gtres

El poder del "power suit"

En este 2025, hemos visto a Aida apostar por looks más sobrios, sofisticados y cargados de presencia. Este traje oversize gris, con corbata y camisa, demuestra que ha entrado en su era más madura: una mujer segura, empoderada y con estilo propio.

Dulceida en los Best Content Creators 2025. gtres

Hace mucho tiempo que Dulceida dejó de ser solo una creadora de contenido para convertirse en toda una referencia estética de varias generaciones. Su estilo, en constante evolución, es la prueba de que la moda es un lenguaje muy potente, y el suyo habla de autenticidad, empoderamiento y una capacidad innata para marcar tendencia sin perder nunca su esencia.