Aitana arrasa en el Morriña Festival (de A Coruña) con un conjunto de cuero y encaje

Anoche, Aitana volvió a demostrar por qué es una de las divas actuales del pop español en el Morriña Festival, celebrado este fin de semana en A Coruña. La cantante, que se encuentra en plena gira de su exitoso Alpha Tour, deslumbró no solo por su talento vocal, sino también por su impresionante estilo sobre el escenario.

Desde el inicio del concierto, la cantante catalana conquistó al público con su carisma y su inigualable presencia escénica. Interpretó éxito tras éxito, incluyendo temas de su último álbum que ya se han convertido en himnos para sus seguidores. La energía en el recinto era palpable, y cada canción era recibida con ovaciones y coros que demostraban el fervor de los allí presentes. Horas antes del concierto, desde su hotel, Aitana recibió una de las mejores noticias que un artista puede recibir, la de que las entradas para su segundo concierto en el Santiago Bernabéu, programado para finales de diciembre de este año, se habían agotado. Un escenario que la cantante está visitando cada vez que puede, quizás para irse haciendo a la magnitud de este, como hemos visto tanto en el concierto de Karol G como el de Taylor Swift.

El look elegido por Aitana para encender A Coruña no dejó indiferente a nadie. La joven artista optó por un conjunto atrevido y moderno compuesto por un top blanco con detalles de encaje y un microshort de cuero negro de cintura alta, complementado con unas medias de rejilla y las botas altas estilo boxeadoras que prevemos tienen que ser de lo más cómodas porque no se las quita en ninguno de sus últimos conciertos. Este estilismo volvió a resaltar su figura y le dio un toque rockero y sofisticado, acorde con la energía de su espectáculo.

El Alpha Tour de Aitana está siendo un éxito rotundo desde su inicio. Cada concierto es una celebración de su evolución artística y su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades. La producción del espectáculo por su parte, no se queda atrás, con una combinación perfecta de luces, efectos visuales y coreografías que complementan su potente voz y su dominio del escenario. La actuación en el Morriña Festival no fue la excepción. Aitana y su equipo ofrecieron una experiencia inolvidable, repleta de momentos emocionantes y de alta calidad artística. Su look, cuidadosamente elegido, fue el toque final que consolidó una noche mágica y llena de estilo. Concierto tras concierto (o mejor dicho, semana tras semana), Aitana nos está regalando outfits que no solo nos encantan, sino que estamos seguras van a marcar tendencia, reafirmando su posición no solo como una figura influyente en la música, sino también en la moda.

En definitiva, su capacidad para reinventarse y sorprender con cada aparición es una de las razones por las cuales sigue siendo una figura tan influyente y querida. Su gira Alpha Tour aún tiene muchas fechas por delante, y sin duda, cada concierto será una nueva oportunidad para que Aitana continúe brillando con luz propia y nosotras seguiremos súper pendientes de todas y cada una de las joyas fashion que nos vaya dejando en el camino.