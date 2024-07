Aitana se va al concierto de Karol G con Sebastián Yatra y el 'total look' blanco que resalta el bronceado

Aitana está teniendo un verano de lo más movidito si el viernes por la noche la veíamos dándolo todo en el Cook Music Fest; anoche no se quiso perder el tan esperado concierto de la colombiana Karol G, Quien encendió Madrid con su energía arrolladora en el primero de los cuatro conciertos de su gira 'Mañana será bonito' en la capital española. El Santiago Bernabéu, repleto hasta los topes, vibró al ritmo de los grandes éxitos de la cantante colombiana, quien demostró por qué es una de las artistas más importantes del momento. Pero no solo la música fue protagonista esa noche, también lo fueron los estilismos de las celebrities que no quisieron perderse esté esperado evento.

Aitana en el concierto de Karol G. @aitana

La cantante Aitana, siempre a la vanguardia de la moda, acudió al concierto de Karol G acompañada por Sebastián Yatra, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la noche. Aitana lució un total look blanco que resaltaba su bronceado veraniego y su estilizada figura. Optó por un top corto sin mangas con detalles en acabado brillante como los de sus últimos conciertos y unos pantalones de tiro alto, ambos en blanco. El top destacaba por su diseño sencillo pero elegante, complementado con una cadena gruesa y un candado, aportando un toque chic y moderno. Aitana completó su outfit con unos pendientes de aro grandes y su característico flequillo, que le daba un aire juvenil y desenfadado. Su estilo casual, pero cuidado fue un acierto total para una noche de concierto, y su compañía con Sebastián Yatra creó aún más expectación entre medios y asistentes.

Aitana y Sebastián Yatra juntos en el concierto de Karol G @rosannazanetti

Aitana y Sebastián Yatra no estuvieron solos, como vemos en uno de los stories de Rosanna Zanetti, mujer de David Bisbal, los cuatro disfrutaron de la 'Bichota' en compañía.

Rosanna Zanetti con su look para el concierto de Karol G @rosannazanetti

La actriz y modelo venezolana, Rosanna Zanetti, deslumbró con un look moderno y atrevido, perfecto para conciertos veraniegos. Eligió un conjunto en negro, destacando una falda mini asimétrica con detalles circulares en plateado, que añadían un toque vanguardista. Completó su estilismo con un top negro sin mangas, unas botas negras robustas y un pequeño bolso de mano. Este look, aunque sencillo, estaba lleno de detalles que lo hacían especial, reflejando un estilo elegante y contemporáneo. Rosanna demostró una vez más su capacidad para mezclar básicos con toques únicos, ideal para una noche de música y diversión.

Violeta Mangriñán, es otra de las que está teniendo una semana non-stop, ella eligió un look que combinaba comodidad y estilo. La influencer optó por un conjunto de dos piezas en color beigeclaro, compuesto por un top corto sin mangas y una falda mini a juego. Completó su outfit con unas gafas de sol amarillas, que añadían un toque divertido y veraniego, y un bolso negro de mano. Su larga melena suelta y ondulada le daba un aire desenfadado e ideal para disfrutar del espectáculo.

El primer concierto de Karol G en Madrid no solo fue un éxito en términos de música y espectáculo, sino también una pasarela de moda donde las celebrities mostraron sus mejores galas. Desde looks casuales y desenfadados hasta estilismos más sofisticados y elegantes, cada una de ellas aportó su toque personal a una noche inolvidable en la capital.