Aitana disfruta de Mallorca junto a Sebastián Yatra (y Nadal) con el vestido de 'efecto tipazo' de rebajas de Asos

Aitana y Sebastián Yatra están viviendo su verano perfecto, no tenemos dudas, y más libres que nunca. Sebastián Yatra ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con un divertido carrousel fotográfico de su último plan con Aitana, Rafa Nadal, Maribel Nadal, hermana del tenista, y Mery Perelló en Mallorca. El matrimonio ejerció de anfitrión e invitó a la pareja de artistas a disfrutar de una jornada en alta mar en su barco durante su última visita a la isla balear. Pero nosotras solo nos hemos podido fijar en el vestido de Aitana, asimétrico con tejido de brillos, y como buenas detectives de la moda lo hemos encontrado a la venta en Asos, y de rebajas. Y la mejor noticia es que aún está disponible en todas las tallas. ¿Quién se apunta a copiar a Aitana hoy mismo?

Rafa Nadal y Mery Perelló han ejercido de anfitriones de lujo en Mallorca de Aitana y Sebastián Yatra, quienes han disfrutado de los encantos de la isla balear en la mejor compañía. Ha sido el cantante colombiano quien desvelaba este último y agradable encuentro con la leyenda del tenis español, y tampoco ha faltado la hermana de Nadal como nos enseña el cantante en estas fotografías en su cuenta de Instagram. La catalana no para de sorprender a sus fans en los últimos conciertos que está dando, y ahora lo vuelve a hacer con un teaser de 10 segundos en el que parece que presenta una nueva canción. Aunque no se conocen muchos detalles, este nuevo estreno será el primer single que presentará el cuarto disco de estudio. En todas las plataformas digitales '4to 23', que es el nombre que le ha dado a esa canción que aterrizará en su repertorio este 5 de julio en la medianoche española, del que Aitana ya nos ha dejado unas fotografías en su cuenta de Instagram donde nos deja claro su look y las sandalias Cenicienta que ha elegido en uno de los 'spots' más instagrameables de España. Si ayer eran las sandalias Cenicienta, hoy es este vestido de Asos.

Aitana junto a Yatra en Mallorca. @sebastianyatra

Vestido largo negro y blanco a rayas asimétrico de punto de Kaiia, de Asos (rebajado a 46 euros)

Vestido punto. Asos

El estilo de Aitana al cumplir 25 años

Además de tener un sello personal e identificativo en el campo de la moda. A día de hoy, Aitana es un referente para las editoras de moda, tanto si hablamos de sus looks sobre el escenario o alfombras rojas como de los que nos enseña en el street style. Todo sea dicho: se arriesga con todas las tendencias de cada temporada (sean arriesgadas o llamativas) o ella misma las empieza. Cualquiera que haya prestado el mínimo interés en todos los looks de Aitana habrá comprobado que toda esta información es totalmente cierta.