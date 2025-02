¿Cómo se preparan los looks de la alfombra roja de los Goya? La estilista Ana Capel nos da todos los detalles

La cinematografía es arte y en muchas ocasiones se alía con otros talentos. Uno de ellos es la indumentaria y esta unión se puede ver en las alfombras rojas o galas de relevancia. A pocas horas de celebrarse los Premios Goya 2025, uno de los eventos del cine español más importantes del año, hemos tenido la grandísima oportunidad de conversar con la estilista Ana Capel para que nos cuente los secretos de cómo se preparada una noche del cine, y de la moda, como esta. Todo está preparado ya en Granada, y solo nos falta descubrir los looks que deslumbren por la alfombra roja y encima del escenario con una noche con mucho arte y poderío femenino.

Pero esta noche llega la gran alfombra roja del cine español, la alfombra roja de los Premios Goya 2025 y detrás de todos los estilismos de actrices, celebrities e influencers están los estilistas. O lo que es lo mismo, los guardianes de la moda y de que nuestras famosas luzcan con sus mejores galas. Ellos diseñan sus estilismos en la alfombra roja, estrenos, fiestas y eventos diversos, son los que trabajan a la sombra, y que muchas veces no vemos. Están a la sombra de las actrices, y su estilo es el que hace que brillen. Es una de los protagonistas en la sombra de la gran noche del cine español, la artífice de muchos de los looks más glamurosos y nos cuenta los secretos para brillar en una cita como esta. En la agenda de Ana Capel figuran las mejores actrices y celebrities de España.

La estilista Ana Capel. Cortesía

¿Cómo se prepara una alfombra roja de los Goya? Ana Capel nos da los detalles

¿Cómo se prepara la alfombra roja más importante del cine español? ¿Con cuánto tiempo se empieza a preparar?

Una alfombra roja se prepara con tiempo normalmente y mas si son premios importantes como Los Goya. Primero tenemos que hacer una reunión con la actriz o influencer, y plantear que queremos. Desde elegir si es vestido a medida o no, firma española o internacional, el estilo que queremos... Con toda esa información, después ya decido las opciones del look, y hablamos con equipo de glam para ver el maquillaje y el peinado. Por último, las joyas. Los tiempos son a veces locura. Quiero contrate una anécdota sobre ayer, dos días antes me llamó una actriz para decirme que iba a ir a la gala, y que por agenda se acababa de enterar. ¡Una locura! Pero gracias a lso contactos que ya tengo, y a showrooms que son ya mi segunda casa, como Valyty, pude hacer el fittinga las nueve de la noche. En fin, locuras de estas galas a última hora.

Madre mía, me estreso solo de pensarlo... ¿Las claves para elegir el estilismo y no fallar? Se tiene en cuenta en la ciudad en la que se celebrar para elegir.

La ciudad es lo de menos realmente, la única pega que al ser fuera de Madrid es mas caótico para las actrices y para desplazar los estilismos. Mi equipo va a Granada a gestionar de hotel en hotel todos los detalles, desde el estilismo, a las joyas. ¿La clave para no fallar? Simplemente que se sienta segura independientemente de el estilo- Porque si no, no puede defender el look y esa energía se nota en la red carpet y el resultado no es el mismo.

¿A quién viste Ana Capel este año?

Este año estoy muy feliz porque visto a personas nominadas que admiro mucho, la verdad. Desde Paula Ortiz a Luis Tosar, o Zoe Bonafonte. También a Luisa Mayol, Gabriela Andrada, Edith Martínez, Alba Planas y Rocío Suárez de Puga.

Es más fácil trabajar en una alfombra roja como esta, ¿con actrices o con influencers?

No se trata de actrices o influs, esa gala es de cine, con lo cual, las influencers van a fiestas pagadas o invitadas por marcas, no están invitadas por la academia. Creo que hay que adaptarse a los tiempos, pero para mi es cine español y siempre las actrices y actores serán mi prioridad.