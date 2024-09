Alaska deja atrás el rubio platino para sorprender con un look de lo más rompedor en el FesTVal de Vitoria

"Con canas y a lo loco", así podríamos describir esta mañana de Alaska en Vitoria luciendo orgullosa su melena blanca y negra después de pasarse este verano al rubio platino. Movistar Plus+ ha presentado esta mañana en el FesTVal 2024 'Alaska Revelada', la serie documental que gira en torno a la figura de la célebre cantante Alaska. El documental, producido en colaboración con Shine Iberia, se estrenará en el mes de diciembre y constará de tres episodios y ha contado con más de 40 entrevistas a personajes como Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Topacio Fresh, Federico Jiménez Losantos o Aitana. "Desde el equipo hasta los que aparecen en pantalla removiendo en sus recuerdos, tienen relación conmigo. No hay nadie que está por estar, por quedar bien", ha explicado Alaska.

Últimamente, no se habla de otra cosa. Y es que Alaska ha cambiado radicalmente de 'look' en los últimos tiempos. Dejó atrás su famoso pelo negro azabache, para dar paso a un rubio platino, revolucionando a todos sus seguidores, y ahora ha recuperado su melena blanca y negra para esta mañana en Vitoria con un mono negro mega ajustado para marcar curvas. Todo muy Olvido. Según contó el Doctor Ángel Martín a LA RAZÓN, la artista se ha sometido a un lifting facial completo, un procedimiento que reposiciona los músculos, la piel y la grasa del rostro borrando todos los signos de envejecimiento. Este tratamiento ha logrado eliminar las arrugas del entrecejo, elevar la cola de las cejas, y tensar tanto el cuello como la cara hasta la zona temporal, suavizando surcos y líneas en las mejillas. ¿El resultado? No puede estar más estupenda a sus 61 años.

El look de Alakas en Vitoria. Gtres

Los cambios de look de Alaska

Cada vez son más las mujeres que apuestan por dejar su pelo al natural y hacer una transición a las canas para no tener que teñirse más. Parece ser el caso de Alaska, que hace unos meses lucía un negro azabache que cambió por el rubio platino, y ahora de nuevo a su color natural sin tapar las canas pero con unas partes de la melena negras.