Adiós pelo negro: Alaska se somete a un cambio de look radical

Alaska siempre se ha caracterizado por tener un estilo propio muy definido. La artista, que durante los últimos años siempre ha lucido una larga melena negra, ha decidido dar un giro radical y cambiar por completo de look, decisión que no ha dejado indiferente a nadie. Con la llegada de la primera, la cantante le ha dicho adiós al cabello oscuro y se ha atrevido con el rubio platino, revolucionando a todos sus seguidores.

La celebritie, tras pasar unos días en Benidorm junto a Mario Vaquerizo y América, su madre, ha compartido con todos sus fans en Instagram diferentes fotografías de su escapada a la ciudad alicantina en familia, lugar al que se escapan siempre que tienen ocasión. "Unos días en Benidorm siempre proceden, aunque soy incapaz de seguir el ritmo y la complicidad entre suegra y yerno ¡son agotadores! Momento favorito : bailar con Mario Vaquerizo "A little respect" de Erasure en un pub inglés", ha escrito la artista junto a un bonito carrousel fotográfico, en el que presume de nuevo look.

Como era de esperar, el post se ha llenado de numerosos mensajes sobre su cambio de imagen radical de fans y amigos de la familia. "Que maravilla ese pelo rubio", ha escrito Bibi Fernández. "Estás genial de rubia", ha declarado Cari Lapique. Otros seguidores, en cambio, no han reconocido de primeras a Alaska tras su inesperado look. "¿La rubia de la foto es Alaska? Joder, no la reconozco", ha escrito un follower de la artista.

A pesar de lucir una larga melena rubio platino en la actualidad, la artista continúa poniéndose pelucas de otros colores, jugando diariamente con su look. De hecho, en su última publicación ha vuelto a lucir el pelo legro, esta vez con flequillo recto. "Back to black", ha escrito junto a la fotografía de su outfit.