Alaska sabe que los vestidos fruncidos serán el imprescindible de esta temporada que mejor sienta

No existe diciembre sin el descubrimiento de un nuevo vestido de invitada. Esta vez, hemos recurrido al fondo de armario de Alaska con la sorpresa de dar con un diseño todoterreno que sienta bien a todas las mujeres de todas las edades. La cantante ha asistido junto con Mario Vaquerizo a la fiesta de Navidad organizada por Ana Rosa Quintana, donde cada año se reúnen partes de las tendencias de invitada más provechosas para nutrirnos de una lluvia de ideas para las próximas citas agendadas. Pues bien, la artista se ha sumado al grupo de celebridades que no paran de mostrarnos los primeros looks navideños este fin de semana. Como la blazer perfecta de Teresa Urquijo para las cenas de empresa o el traje masculino con toque inesperado de Clara Chía para las comidas de Navidad. Ahora, ha tomado el relevo Alaska con un vestido de corte largo repleto de fruncidos, detalle que favorece su silueta, así como lo eleva en modernidad.

Alaska sabe a la perfección qué prendas le sientan fenomenal. Y es que siempre ha sido una it girl, pero en los últimos meses se ha convertido en toda una editora de moda que nos brinda lecciones de lo más sensatas. Estamos hablando de un diseño ajustado, de cuello subido y mangas largas que protagoniza un estampado abstracto en tonalidades negras y azules. Lo ha combinado con zapatos de tacón a tono y bolso bandolera clásico que nunca pasa de moda. Mario Vaquerizo ha optado por camiseta con transparencias que deja ver un collar maximalista junto con pantalones rectos de traje y el toque estrella con un abrigo de efecto pelo en marrón.

Alaska y Mario Vaquerizo. Gtres

También han asistido otras caras reconocibles a la fiesta de Navidad organizada por Ana Rosa Quintana. De la misma manera que ha hecho Alaska, cada una de ellas ha demostrado el talento que tienen para seleccionar aquel look de invitada que actualmente es tendencia y que podremos dar uso en otro tipo de eventos del 2025. Repasemos todos los estilismos de las invitadas, así como de la anfitriona.

Ana Rosa Quintana con vestido de estampado animal de efecto terciopelo

Ana Rosa Quintana. Gtres

La anfitriona ha lucido un vestido de estampado animal de efecto terciopelo de lo más en tendencia este invierno. Lo ha combinado con zapatos de tacón en negro, así como con una gabardina de efecto cuero que se ha quitado al entrar al espacio.

Emma García con traje de dos piezas de lentejuelas combinado con top lencero

Emma García. Gtres

En cambio, Emma García se ha decantado por la alternativa que todas adoramos, como es un traje masculino de lentejuelas combinado con top lencero. Lo cierto es que se trata de una apuesta acertada por su sencillez, pero glamur al mismo tiempo.

Sheila Casas. Gtres

Sheila Casas ha confiado en los vestidos de invitadas perfectos para deslumbrar junto con Escassi. Se trata de un modelo en negro ajustado, de escote asimétrico y con capa añadida.

No cabe duda de que los vestidos están siendo la elección definitiva en los eventos de categoría para celebrar la Navidad. Por lo que, tenemos muchas pruebas de que será la prenda que más veremos durante el mes de diciembre.