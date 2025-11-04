El emotivo reencuentro familiar de Amelia Bono en Nueva York con su hermana Sofía

Amelia Bono se encuentra viviendo unos de los días más emocionantes de su vida en Nueva York. Tras una larga y exigente preparación, la hija de José Bono cumplió el pasado domingo 2 de noviembre uno de los retos más importantes de su carrera corriendo la famosa maratón de la ciudad. "Hoy he descubierto una versión de mí que no conocía. Una que corre no sólo con las piernas, sino con el corazón. Y aunque esta ha sido mi primera maratón, sé que no será la última. Los que me conocen ya me lo advertían…Tokio nos espera", escribió en su perfil de Instagram tras finalizar con éxito la carrera.

Reencuentro familiar

Amelia Bono ha aprovechado su viaje a Nueva York para quedarse unos días más en la ciudad y hacer turismo tras la maratón. Al otro lado del charco, la influencer se ha reencontrado con Sofía, su hermana menor, que se encuentra también de disfrutando de una escapada romántica en "la Gran Manzana" junto a su nuevo novio, Pelayo Herrero.

Las dos hijas de José Bono han protagonizado un emotivo encuentro y se han fundido en un caluroso abrazo que no ha dudado en compartir Amelia en su perfil de Instagram. "Mi sof", ha escrito en la fotografía. Aunque ambas tenían diferentes planes por Nueva York, han podido cuadrar sus agendas para verse en la ciudad tras el triunfo de la influencer en la maratón.

Próximo parada: Tokio

Mientras Amelia disfruta de su estancia en Nueva York después de haber superado con éxito la carrera, la influencer ya tiene la mente puesta en la maratón de Tokio que está prevista para el 1 de marzo de 2026. La ex de Manuel Martos no ha sido la única celebridad española que ha superado con éxito esta prueba, también Íñigo Onieva. El empresario estuvo acompañado por Tamara Falcó, que se ha convertido en su mayor apoyo en cada uno de sus grandes retos deportivos.