Amelia Bono tiene el vestido con la espalda más sexy para las cenas de verano (y sabemos de dónde es)

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. Con su estilo relajado pero sofisticado, ha convertido una simple cena de verano en el escenario perfecto para lucir uno de los vestidos más espectaculares de la temporada. En su último vídeo de Instagram, la influencer y empresaria nos deja sin aliento con un diseño que encierra todo lo que buscamos en un look nocturno de verano: originalidad, sensualidad y ese punto rompedor que marca la diferencia.

Un diseño exclusivo que mezcla arte y moda

La prenda en cuestión es el modelo Antheia Dress de la firma británica Rat & Boa, una de las marcas más deseadas por las amantes de la moda que apuestan por estilismos con carácter. Se trata de un vestido largo de corte columna, confeccionado en un tejido fluido no transparente que cae con elegancia y crea una silueta alargada y sofisticada. Pero lo que realmente convierte esta pieza en un flechazo a primera vista es su impresionante estampado floral en tonos intensos de fucsia, rojo y negro, que contrasta sobre una base marfil.

El print de orquídea, exclusivo de Rat & Boa, es puro arte. Cada vestido está diseñado con un patrón único cuidadosamente colocado para lograr el máximo impacto visual. No hay dos iguales, y eso lo convierte en una pieza aún más especial.

La espalda más sexy del verano (con cinturón incluido)

Pero si el frontal ya es una declaración de estilo, la espalda es directamente el broche de oro. El diseño deja los hombros completamente al descubierto y cuenta con una caída tipo cowl back que aporta un movimiento espectacular al caminar. Como toque final, un cinturón negro de piel con hebilla plateada cruza la parte superior de la espalda, sujetando el vestido de forma inesperada y muy sugerente. Este contraste entre lo delicado del tejido y lo contundente del cinturón es, según la firma, “un juego perfecto entre la energía masculina y femenina”. Y funciona.

Amelia Bono lo ha llevado como sólo ella sabe: sin artificios, con su melena suelta y un bronceado dorado que realza aún más los colores del vestido. El resultado es un look fresco, natural y arrebatador, perfecto para una cena frente al mar, un cóctel con amigas o cualquier plan estival que merezca un estilismo especial.

¿Dónde comprar el vestido Antheia?

El vestido Antheia está disponible en la web de Rat & Boa por 340 euros, en tres tallas (XXS/XS, S/M y L/XL), y cuenta con envío gratuito a España en pedidos superiores a 250 euros. Eso sí, al tratarse de una pieza delicada, se recomienda tratarla con especial cuidado para conservar intacta su belleza.

El vestido de Amelia Bono.. Rat & Boa

Si este verano estás buscando un look que combine elegancia, personalidad y un guiño sensual muy bien medido, ya sabes dónde encontrarlo. Amelia Bono ha dado en el clavo (una vez más).