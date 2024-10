Las chaquetas burdeos que las mujeres elegantes están llevando esta temporada

Cuando piensas en el color por excelencia que las mujeres más elegantes llevan a todas horas se te viene a la cabeza el negro, ¿verdad? Y no vamos a negártelo ya sea con un look monocromático de pies a cabeza o con accesorios como botas de caña alta, vestir de negro si buscas ir elegante siempre es una buena idea, pero parece que esta temporada al negro le ha salido competencia. Y es que como probablemente hayas visto estos días en las calles y en redes sociales, el burdeos se está haciendo poco a poco con los armarios de las que más saben de moda, al igual que el negro es un color de lo más favorecedor y supercombinable. Ya te adelantamos a finales del verano, que el burdeos iba a ser el color que más se llevaría en otoño y no nos equivocamos ni un poquito.

Desde accesorios de lo más chic a manicuras de lo más sofisticadas, está por todas partes y a medida que ya se va haciendo imposible salir de casa sin una chaqueta sea la hora que sea, las mujeres más elegantes lo apuestan todo por el color de la temporada. A mí en particular una de las cosas que más me gusta de esta tonalidad es su capacidad para elevar un look básico y convertirlo en uno de lo más estiloso con su mera presencia. Así que ya sabes, si necesitas algo de abrigo para transformar tus outfits de oficina estas semanas, hazte con una de estas 6 chaquetas burdeos y te aseguro que tus estilismos se ganarán unos cuantos cumplidos (los de tu jefa incluidos).

Chaqueta crop efecto coco, de Mango (49,99 euros)

Chaqueta crop efecto coco Mango

Ha sido ver esta chaqueta y sentir la necesidad inmediata de añadirla a mi cesta de la compra, si buscas una prenda que sea elegante, pero con un toque atrevido esta es sin duda tu mejor opción. Es ideal para chicas bajitas, ya que su corte cropped juega con ese efecto visual de alargar las piernas, y si, por el contrario, eres alta como yo, combínala con unos vaqueros o pantalones de tiro alto, el resultado será igual de favorecedor.

Blazer entallada zw collection, de Zara (79,95 euros)

Blazer entallada zw collection Zara

Si nos fijamos en lo que dictan las pasarelas en cuanto a americanas se refiere no podemos evitar el hecho de que estamos viendo una evolución de siluetas oversize hacia diseños más entallados, la prueba más clara la tenemos en esta blazer de Zara, con la que conseguirás ese aire old money o demure que tanto está triunfando en redes está temporada.

Chaqueta corta lana doble, de Massimo Dutti (149 euros)

Chaqueta corta lana doble Massimo Dutti

Desde que el año pasado se colaron en todas las listas de tendencias las chaquetas de lana cortas como esta de Massimo Dutti, son una apuesta de lo más acertada para llevar el estilo casual chic como toda una experta en moda. Unos pantalones anchos y unos mocasines te solucionarán el outfit.

Abrigo corto cruzado, de Stradivarius (39,99 euros)

Abrigo corto cruzado Stradivarius

Sí, las chaquetas de proporciones cortas son las más deseadas por las mujeres elegantes, es un hecho. Y si además de buscar ir elegante lo tuyo es la practicidad y quieres una chaqueta que también te puedas poner en los meses de invierno esta lleva tu nombre, la clave para que te lo pongas desde hoy hasta marzo recae en las capas, opta por camisas y blusas hasta que llegue la época de jerséis y tendrás una prenda de abrigo muy económica y que te acompañará esta temporada y más allá.

Chaqueta corta zw collection, de Zara (59,95 euros)

Chaqueta corta zw collection Zara

Sinceramente, esta chaqueta me parece el epítome de la elegancia y es que hay algo en su cierre frontal cruzado con botones y sus hombreras que estoy segura hará que cualquier look parezca sofisticado, pero sin esfuerzo, básicamente lo que todas buscamos a la hora de vestirnos para ir a la oficina o a un evento.

Bomber lana bolsillos, de Mango (99,99 euros)

Blazer lana bolsillos Mango

Y por último, hemos encontrado la chaqueta burdeos perfecta para hacer que tus outfits más casual parezcan elegantes, atrévete con un total look y estarás lista para triunfar más allá del afterwork, palabra de editora de moda.