Estas son las chaquetas de entretiempo que deberías tener en tu armario (y que ya recomendé a mis amigas)

Vestirse por las mañanas para salir de casa puede ser toda una aventura y si a eso le añadimos los cambios de temperatura constantes durante el entretiempo podríamos decir que es básicamente misión imposible. Una de las prendas que más nos trae de cabeza estas semanas son las chaquetas, seguro que más de una vez, te has preguntado, ¿qué chaqueta puedo ponerme para ir arreglada y acorde a las temperaturas hasta que llegue el frío invernal? Pues bien, no eres la única, el otro día una de mis amigas me hizo esa misma pregunta y después analizar las tendencias actuales y rastrear las opciones disponibles en tiendas como Primark, H&M o Zara, tengo la respuesta definitiva.

Es verdad que las chaquetas de ante son las protagonistas indiscutibles del momento, pero tranquila si no terminas de verte con una de ellas, te podemos adelantar que las parkas, las cazadoras acolchadas y alguna que otra más, se perfilan como las favoritas para estas semanas. Aquí te dejamos 5 tipos de chaquetas de entretiempo para que añadas a tu armario antes de que llegue el invierno.

Gabardinas

El básico indiscutible para los días de otoño lluviosos, una prenda atemporal que todas deberíamos tener en el armario, no solo porque son elegantes si no por su versatilidad. Este año, además de la típica trench larga en tonos marrones o verdes, puedes encontrar su versión corta, ideal para chicas bajitas, ya que ayudará a alargar visualmente las piernas.

Gabardina con capucha, de Rita Ora x Primark (42 euros)

Gabardina con capucha Primark

Trench largo cinturón, de Zara (59,95 euros)

Trench largo cinturón Zara

Trench crop solapas, de Mango (49,99 euros)

Trench crop solapas Mango

Biker desgastadas

Otro de los clásicos en chaquetas de entretiempo son las tipo biker o moteras. Como hemos visto en las pasarelas y en las calles, dejaremos atrás la típica versión en negro por un estilo más desgastado que aporta ese aire vintage que nos chifla. Perfectas para estilismos más casuales o desenfadados.

Cazadora biker efecto piel desgastada, de Pull & Bear (49,99 euros)

Cazadora biker efecto piel desgastada Pull & Bear

Cazadora motera extragrande de efecto desgastado, de Primark (44 euros)

Cazadora motera extragrande de efecto desgastado Primark

Cazadora bomber revestida, de H&M (59,99 euros)

Cazadora bomber H&M

Cazadoras acolchadas

Otra de las mejores aliadas para estilismos de diario, y es que su textura las convierte en una apuesta segura para los días nublados del entretiempo. Por si no lo sabías, esta con estampado animal de Zara ya tiene lista de espera, pero si prefieres algo más atemporal, opta por modelos en tonalidades neutras como arena, beige o similares.

Cazadora acolchada water repellent, de Zara (29,95 euros)

Cazadora acolchada water repellent Zara

Cazadora acolchada estampado animal, de Zara (39,95 euros)

Cazadora acolchada estampado animal Zara

Cazadora acolchada water repellent, de Zara (29,95 euros)

Cazadora acolchada water repellent Zara

Parkas

Probablemente en los 2010 llevaste este tipo de cazadora más utilitaria, ahora, en 2024 han vuelto y se espera que sean una de las chaquetas que más veamos en las próximas semanas en las calles y las redes sociales. Desde su modelo clásico con aire british a opciones más cortas, todas tienen el sello de aprobación de las que más saben de moda.

Parka encerada multi bolsillos, de Stradivarius (69,99 euros)

Parka encerada multi bolsillos Stradivarius

Chaqueta en sarga encerada, de H&M (59,99 euros)

Chaqueta en sarga encerada H&M

Chaqueta de trabajo, Rita Ora x Primark (34 euros)

Chaqueta de trabajo Primark

Cazadoras de lana cortas

Este tipo de cazadoras fueron unas de las más deseadas el año pasado, y este otoño siguen estando presentes en todas las listas de tendencias. Vemos que las versiones más populares vienen en tonos neutros como el camel o el beige, con mención especial al burdeos, el color más deseado del otoño 2024.

Cazadora corta soft cremallera, de Zara (29,95 euros)

Cazadora corta soft cremallera Zara

Cazadora corta soft, de Stradivarius (29,99 euros)

Cazadora corta soft Stradivarius

Cazadora corta con lana, de Zara (39,95 euros)

Cazadora corta lana Zara

Ahora que ya sabes cuáles son las chaquetas de entretiempo que deberías tener en tu armario este año, ¿con cuál te quedas?